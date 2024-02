Nashik Leopard News : सिन्नर शहरात रात्रीच्या वेळी बिबट्या CCTVत कैद; नागरिकांमध्ये दहशत

सिन्नर : जस जशी सिमेंटची जंगले वाढत आहेत, तस तसे वन्य प्राण्यांचा मानवी वस्तीकडे कल वाढत चालला आहे. सिन्नर, निफाड, नाशिक तालुके बिबट्याचे वास्तव्य असलेले समजले जातात.

त्यातच सिन्नर शहरात बुधवारी मध्यरात्रीच्या दोन ते अडीच वाजेच्या सुमारास कॅमेरात बिबट्या कैद झाल्याने नागरिकांत मोठ्या प्रमाणावर भीतीचे वातावरण पसरले आहे. बिबट्याच्या डरकाळ्यांच्या आवाजाने नागरिक दहशतीखाली असल्याचे पहायला मिळत आहे. (Leopard captured on CCTV at night in Sinnar city Terror among citizens Nashik News)