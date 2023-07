Nashik News: भक्ष्याच्या शोधात बिबट्या पडला विहीरीत...अन् असे चालले बचाव कार्य

By

Nashik News : भक्ष्याचा पाठलाग करताना अंदाज न आल्याने विहिरीत बिबट्या पडल्याची घटना दिंडोरी तालुक्यातील कोल्हर येथे घडली.

सुमारे अडीच तासांच्या प्रयत्नांनतर स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहाय्याने वन विभागाला सुमारे ५० फुट खोल आणि पाणी असलेल्या विहिरीतून बिबट्याला सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात यश आले आहे. (leopard fell in well at wani successfully rescued nashik)

दिंडोरी तालुक्यातील कोल्हेर शिवारात ता. ३ जूलैच्या रात्री विहीरीत भक्ष्याचा शोधार्थ बिबट्या पडला असल्याचे आढळून आले आहे. जयराम गवळी यांच्या विहीरीतून डरकाळीचा आवाज येत असल्याने स्थानिकांनी विहीरीकडे सावधानता बाळगुण जावून विहीरीत डोकावले असता, बिबट्या विहीरीत पडलेला दिसला, यावेळी बचावासाठी विहीरीच्या कपारीत बसलेल्या बिबट्याची माहीती गावात पसरताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी बिबटया बघण्यासाठी गर्दी केली.

याबाबतची माहीती ग्रामस्थांनी वन विभागाला कळविल्यानंतर वन विभागाचे कर्मचाऱ्यांनी अर्धा तासात घटनास्थळ दाखल झाले. यावेळी बिबट्याला सुखरुप पणे बाहेर काढण्यासाठी विहिरीत पिंजरा सोडण्याचा निर्णय घेत, दिंडोरी येथुन विहिरीतून बिबट्या काढण्याचा पिंजरा आणण्यात आला आहे.

यावेळी दिंडोरी तालुक्याच्या वन परिक्षेत्र अधिकारी पुजा जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली वन विभागाची रेस्क्यू टीम विहिरीची पाहणी केल्यानंतर वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमने बिबट्याला बाहेर काढण्यासाठी सुमारे ५० फुट खोल असलेल्य् विहिरीमध्ये पिंजरा सोडला.

यानंतर स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने सुमारे अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर विहीरीच्या कपारीत बसलेला बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. त्यानंतर त्यास सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात वनविभागाला यश आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान वन विभागाने सदरचा बिबट्यासह असलेला पिंजऱ्याची रवानगी नाशिक येथे करण्यात आली. या बिबट्याची नाशिक येथे वैद्यकीय तपासणी करून नैसर्गिक आधिवासात सुरक्षीत ठिकाणी सोडण्यात येणार असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले.

यावेळी चौसाळे , वणी, उमराळे येथील वन मंडळाचे वन कर्मचारी रामचंद्र तुंगार, रूपाली देवरे, राऊत, अशोक काळे, आण्णा टेकनर, हेमराज महाले, हरिश्चंद्र दळवी, मायाराम पवार, रेश्मा पवार, ज्योती झिरवाळ, शिवाजी शार्दुल आदींनी ग्रामस्थांच्या मदतीने रेस्क्यू ऑपरेशन राबविले.

कोल्हेर गावाला लागुन डोंगराळ व जंगलाचा भाग असून या भागात बिबट्याचा वावर कायम असतो. जंगलात चरण्यासाठी गेलेले शेळ्या, वासरे आदींचा अनेक वेळा बिबट्याने फडशा पाडण्याच्या घटना अहिवंतवाडी, कोल्हेर, खोरी, पिंप्री अंचला या भागात कायम घडत असतात.