येवला : तालुक्यातील विसापूर येथे भक्ष्याच्या शोधात असलेला बिबट्या रात्रीच्या सुमारास ६० फूट खोल विहिरीत पडला. सकाळी ही घटना कळताच परिसरातील नागरिकांनी येथे मोठी गर्दी झाली.

खोल विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वन विभागाने रेस्क्यू पथकाने सुरक्षितरित्या बाहेर काढले आहे. विहिरीत पडलेल्या बिबट्यावर उपचार करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले आहे.

अशी माहिती वनविभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. (Leopard found in well in Visapur Rescued by forest department and released in natural habitat at yeola nashik)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

याबाबत अधिक माहिती अशी की विसापूर वन संवर्धन क्षेत्रात पहाटेच्या सुमारास शेतकरी संतोष सिताराम सोनवणे यांच्या गट नंबर २११ / २ मधील सुमारे ६० फूट खोल विहिरीमध्ये नर जातीचा बिबट्या पडला असल्याची माहिती येवला वन विभागाला मिळाली होती.

माहिती मिळताच वन विभागाच्या वतीने तातडीने घटनास्थळी रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्यात आले. क्रेन व जाळीच्या साह्याने वन विभागाच्या येवला व निफाड टीमच्या जवानांनी शर्तीचे प्रयत्न करून या बिबट्याला सुरक्षित विहिरीच्या बाहेर काढत नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिले आहे.

याप्रसंगी वनपरिक्षेत्राधिकारी अक्षय मेहेत्रे, वनपाल बी एस जाधव,, बी पी माळी,सोनाली वाघ,वंदना खरात,पंकज नागपुरे, गोपाल हरगावकर, बाळकृष्ण सोनवणे संजय गुंजाळ अंकुश गुंजाळ भाऊसाहेब झाल्टे, वैभव सोनवणे यांच्या सह आधुनिक बचाव पथक निफाड, पोलीस शिपाई यमगर , पोलीस शिपाई सोनवणे पोलीस पाटील भारत पुरकर यांच्यासह मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता.