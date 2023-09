Nashik Leopard News : नाशिक-पुणे महामार्गावर मोहदरी घाटात रस्ता ओलांडणाऱ्या बिबट्या अज्ञात वाहनाने धडक देऊन केलेल्या अपघातात ठार झाल्याची घटना बुधवारी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास घडली. (Leopard killed in collision with unknown vehicle Accident at Mohdari Ghat on Nashik Pune highway Nashik News)

सिन्नर नाशिककडे जाताना मोहदरी घाटाच्या सुरुवातीला असलेल्या वन उद्यानाच्या अगदी जवळ हा अपघात झाला. सिन्नर नाशिककडे जाणाऱ्या लेनवर अज्ञात वाहनाने रस्ता ओलांडणाऱ्या बिबट्याला जोराची धडक दिली.

अपघात करणारे वाहन घटनास्थळावरून पसार झाले. रस्त्यात पडलेला बिबट्या बघून थांबलेल्या काही वाहनचालकांच्या हा प्रकार लक्षात आला.

अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती वनविभागाच्या हेल्पलाइनवर मिळाल्यानंतर सिन्नरच्या वनपरिक्षेत्राधिकारी मनीषा जाधव, वनपाल सुजित बोकड, चालक रोहित पगारे यांनी मोहदरी घाटात धाव घेतली.

वाहनाच्या धडकेत अतिरक्तस्राव होऊन बिबट्याचा जागेवरच मृत्यू झाला होता. बिबट्याचा मृतदेह मोहदरी वन उद्यानात आणण्यात आला तेथे तपासणी केली असता सुमारे चार वर्षे वयाचा हा नर बिबट्या असल्याचे निष्पन्न झाले.

रात्री उशिरा एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अज्ञात वाहन व चालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.