Nashik Leopard News : भक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सुमारे 70 फूट खोल विहिरीत पडलेल्या एक वर्ष वयाच्या बिबट्याला तब्बल सहा तासांचे रेस्क्यू ऑपरेशन करून सुखरूप बाहेर काढण्यात वनविभागाच्या पथकाला यश आले.

विहिरीत शिडी सोडून उपयोग न झाल्याने क्रेनच्या सहाय्याने पिंजरा सोडून त्याद्वारे बिबट्याची सुटका करण्यात आली. (leopard rescued that fell in well 6 hour rescue operation by forest department Nashik News)

सिन्नर तालुक्यात भोजापूर खोरे परिसरातील कासारवाडी शिवारात भागिनाथ साळुंखे यांच्या मालकीच्या विहिरीत बिबट्या पडल्याचे गुरुवारी सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास लक्षात आले.

सकाळी साडेआठ वाजता याबाबत माहिती समजल्यावर सिन्नरच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनीषा जाधव यांच्या सूचनेवरून वनपाल अनिल साळवे, वनरक्षक आकाश रुपवते, चंद्रमणी तांबे, दिपाली सदावर्ते, माधवी जाधव, रोहित लोणारे, महेंद्र पटेकर यांचे पथक कासारवाडी येथे पोहोचले.

कठडे नसलेल्या सुमारे 70 फूट खोल विहिरीत बिबट्या पडला होता. या विहिरीला तळाशी काही प्रमाणात पाणी होते. त्यामुळे बिबट्या तळाशी असलेल्या कपारीत दडून बसला होता.

रेस्क्यू पथकाने लोखंडी शिड्या जोडून विहिरीत सोडल्या मात्र, आजूबाजूला बघयांची गर्दी असल्यामुळे बिबट्या या शिडीवर चढायला तयार नव्हता. एक ते दीड तास वाट बघितल्यानंतर विहिरीत पिंजरा सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र विहिरीची अवस्था बघता पिंजरा सुरक्षित सोडवणे अशक्य होते. त्यामुळे सिन्नर येथून हायड्रोलिक क्रेन बोलावण्यात आली. दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास ही क्रेन घटनास्थळी पोहचली. क्रेनला पिंजरा अडकवून विहीरीत सोडण्यात आला.

त्यानंतर बिबट्याने त्यात अलगदपणे प्रवेश केला. दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास बिबट्यास विहिरीतून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. सदर बिबट्या सुमारे एक ते सव्वा वर्ष वयाचा नर बिबट्या असल्याचे वनपाल अनिल साळवे यांनी सांगितले.

शिकारीचा पाठलाग करत असताना तो विहिरीत पडला असावा असे ते म्हणाले. या बिबट्याला उपचारासाठी मोहदरी येथील वनउद्यानात नेण्यात आले.