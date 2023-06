Nashik News: भऊर येथे दिवसा बिबट्याचा वावर; त्वरित पिंजरा लावण्याची स्थानिकांची मागणी

Nashik News : देवळा तालुक्यातील भऊर येथील ब्राह्मण मळा परिसरात भरदिवसा बिबट्याचा वावर दिसून आल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या परिसरात मोठ्या प्रमाणात मानवी वस्ती असून, पुढील संभाव्य धोका पाहता वन विभागाने त्वरित या ठिकाणी पिंजरा बसवावा, अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. (Leopard saw during day at Bhaur Locals demand immediate installation of cage Nashik News)

भऊर गावापासून अवघ्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ब्राह्मण मळा परिसरात मंगळवारी (दि. २७) दिवसा पावणेतीन वाजेच्या सुमारास माणिक दगा पवार यांच्या घराजवळील शेतात ( गट नंबर ३६ / २ ) बिबट्या दिसून आल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे

. ब्राह्मण मळा या संपूर्ण वस्ती येथील नागरिक शेतात घर बांधून राहतात. त्याचबरोबर गाय, बैल, बकऱ्या, म्हशी आदी पाळीव प्राण्यांचे गोठे देखील घरालगत असल्याने बिबट्याच्या हल्ल्याची अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे..

भरदिवसा मानवी वस्तीजवळ बिबट्याचा वावर दिसल्याने परिसरातील नागरिकांनी भीती व्यक्त केली आहे. माणिक पवार यांचा मुलगा अल्केश यांना दुपारी अचानक घरालगत असलेल्या उसाच्या शेताजवळ हा बिबट्या दिसून

आला. याबाबत त्यांनी मोबाईलवरून संपर्क साधत देवळा वन विभागाला माहिती दिली आहे. सद्या सर्वत्र शेतीची कामे सुरू असून, संभाव्य धोका पाहता परिसरातील नागरिकांनी त्वरित पिंजरा लावण्याची विनंती वन विभागाला केली आहे.