Nashik Library Week : ‘सावाना’तर्फे आजपासून ग्रंथालय सप्ताह

Nashik Library Week : कवी, अभिनेते किशोर कदम यांच्या व्याख्यानाने सार्वजनिक वाचनालयातर्फे आयोजित ग्रंथालय सप्ताहाला शुक्रवार (ता. १९) पासून प्रारंभ होत आहे.

मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात २५ जानेवारीपर्यंत सप्ताहातील सर्व कार्यक्रम होणार आहेत. (Library week from today by Savanna from today nashik news)