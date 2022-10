नाशिक : दारु पिण्यावरून वाद झाल्याने एकाने दगडाने ठेचून एकाचा खुन केला. याप्रकरणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीशांनी आरोपीला जन्मठेप व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. महेश विष्णू लायरे असे खुन झालेल्याचे नाव आहे. (Life imprisonment for accused in case of murdering by stone Nashik Latest Crime News)

रुपेश छोटेलाल यादव (३६, रा. शिवशक्ती चौक, सिडको, नाशिक. मूळ रा. फुलेस जि. अजमगढ, उत्तरप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे. गंगापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आनंदवल्ली बस स्टॉपसमोरील महापालिकेच्या शॉपीग कॉम्पलेक्स येथील गाळा नं. २९ येथे सदरील खुनाची घटना ५ जानेवारी २०२१ रोजी घडली होती.

मयत महेश विष्णू लायरे व आरोपी रुपेश यादव यांच्यात दारु पिण्याच्या कारणावरून भांडण झाले होते. त्याची खुन्नस धरून आरोपी यादव याने घटनास्थळी आधीच सिमेंटचा एक मोठा दगड आणून ठेवला होता. त्याठिकाणी महेश यास आणून त्याच्या डोक्यात दोन वेळा दगड टाकून त्याचा ठेचून खून केला. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदरील गुन्ह्याचा तपास तत्कालिन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांनी करीत, न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले. यासंदर्भातील खटला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश एस.डी. जगमलानी यांच्यासमोर चालला. सरकारी पक्षातर्फे ॲड. शिरीष कडवे यांनी कामकाज पाहताना ११ साक्षीदार तपासले.

यात सबळ पुराव्यांच्या आधारे प्रमुख न्यायधीश जगमलानी यांनी आरोपीला जन्मठेप व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंड न भरल्यास सहा महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. पैरवी अधिकारी म्हणून महिला पोलीस आर.एस. आहेर, संतोष गोसावी यांनी पाठपुरावा केला.

