Nashik Crime: मद्यपी वडिलांच्या खूनप्रकरणी मुलास जन्मठेप

Nashik Crime : दारू पिऊन आईला शिवीगाळ, मारहाण करणाऱ्या वडिलांचा धारदार शस्त्राने वार करत खून करणाऱ्या मुलाला येथील न्यायालयाने जन्मठेप आणि दोन लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

जिल्हा अप्पर सत्र न्यायाधीश एस. यु. बघेले यांनी सोमवारी (ता.३) हा निकाल दिला. (Life imprisonment for son in case of murder of alcoholic father Nashik Crime)

प्रकाश महादू बोरसे (वय ६०, रा. टेहेरे) यांना दारुचे व्यसन होते. दारु पिऊन ते पत्नीस शिवीगाळ व मारहाण करीत होते. वडिलांकडून आईला होत असलेला त्रास पाहून मुलगा ज्ञानेश्‍वर बोरसे (वय २८, रा. टेहेरे) हवालदील झाला होता.

प्रकाश बोरसे हे १४ डिसेंबर २०१८ ला सायकलने रात्री कामावर जात असताना दुचाकीने पाठलाग करत ज्ञानेश्‍वरने रागाच्या भरात त्याने वडिलांवर धारदार शस्त्राने वार करत त्यांचा खून केला.

पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने अंगावरील रक्ताने भरलेले कपडे पेट्रोल टाकून मोकळ्या जागेत पेटवून दिले. या प्रकरणी तत्कालीन उपअधिक्षक अजित हगवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक राहुल कोलते यांनी गुन्हा दाखल करीत कसून तपास केला.

ज्ञानेश्‍वर बोरसे विरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायाधीश बघेले यांच्यासमोर या खटल्याचे कामकाज चालले. अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल बागले यांनी सरकार पक्षातर्फे सोळा साक्षीदार तपासले.

संशयितांविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला. या खटल्यात श्री. बागले यांना पोलिस शिपाई संभाजी पीरनाईक यांनी पैरवी कामी सहकार्य केले. त्यांना पोलिस निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांचे मार्गदर्शन लाभले. गुन्हा सिद्ध झाल्याने न्यायाधीश बघेले यांनी आरोपी ज्ञानेश्‍वर बोरसे यास जन्मठेपेची शिक्षा, दोन लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.