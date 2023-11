Nashik Crime : चांदवड येथील बस स्थानकावर दोन जिवलग मित्रांमध्ये मोबाईलवरून वाद झाला होता. चाकूने वार केल्याने सद्दाम फारूक शेख यांचा मृत्यू झाला होता.

या खून प्रकरणी रामभाऊ ऊर्फ प्रेम निवृत्ती पवार यास निफाडचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. व्ही. गुजराथी यांनी जन्मठेप व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. (Life imprisonment to Rambhau Pawar in friend murder case Result of Niphad District and Sessions Judge Nashik Crime)

चांदवड येथील बसस्थानकावर मोबाईलवरून वाद होऊन राग आल्याने प्रेम निवृत्ती पवार (रा. आडगाव, ता. चांदवड) याने चांदवडला पीकअप भाड्याने चालविण्याऱ्या सद्दाम फारुख शेख याचा चाकूने वार करून खून केला होता.

याबाबत मृत सद्दामचा भाऊ इमरान फारुक शेख याने पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.

चांदवड पोलिसांनी संशयित प्रेम निवृत्ती पवार याच्याविरोधात निफाड न्यायालयात खटला दाखल केला होता. जिल्हा सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता आर. एल. कापसे यांनी सरकारी पक्षातर्फे नऊ साक्षीदार तपासले.

सर्व साक्षी पुरावे लक्षात घेता जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. व्ही. गुजराथी यांनी प्रेम निवृत्ती पवार यास जन्मठेपेची व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. सरकारी पक्षातर्फे जिल्हा सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. आर. एल. कापसे यांनी काम पाहिले.