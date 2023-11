Nashik News: साधुग्राम मैदानावर साकारणार गड किल्ल्यांचा जिवंत देखावा!

पंचवटी : महाराष्ट्राला प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ सर्वांना प्रेरणादायी ठरणारा असून, अचंबित करून जातो. त्यांचे गडकिल्ले खऱ्या अर्थाने त्यांचा वारसा सांगून जात आहेत.

आजची पिढी टेक्नोसॅव्ही झाली असली तरी व्यसनाधीन झाली आहे. त्यांचे आयडॉल म्हणून त्यांच्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच त्यांचा धगधगता इतिहास प्रेरणा ठरण्यासाठी ग्रोथ हिल एज्युकेशन सोसायटीच्या पुढाकाराने तपोवनातील साधुग्राम मैदानावर भव्य अशी 'संस्कृती महाराष्ट्राची' या संकल्पनेतून गड किल्ल्यांचा जिवंत देखावा साकारला जाणार आहे. (living scene of forts will be played on Sadhugram Maidan Nashik News)

या सोहळ्याच्या प्रतिकृतीचे अनावरण गुरुवार (ता.१६) रोजी दुपारी दोन चिमुकलींच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सोहळ्याची माहिती देताना ग्रोथ हिल एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्या आहेर ' दैनिक सकाळ 'शी बोलत होत्या.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेस नुकतेच ६१ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. गेल्या वर्षी १ मे रोजी सुरू झालेल्या हीरक महोत्सवी उपक्रमांची सांगता होत आहे. तसेच महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यभिषेकास ३५० वी वर्षपूर्ती झाली आहे.

या निमित्ताने महाराष्ट्राची वैचारिक, विज्ञाननिष्ठ, बुद्धिप्रामाण्यवादी परंपरा आणि महाराष्ट्राचे भावजीवन व समृद्ध संस्कृती यांचे अवलोकन करणारा जिवंत देखावा पुढील वर्षी दि.१० ते १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी साकारला जाणार आहे.

याठिकाणी इतिहास, कला, परंपरा, साहित्य, संस्कृती, गायन-वादन महोत्सव, युवा महोत्सव, खरेदी यात्रा यासह महाराष्ट्रातील शिवकालीन गडकिल्ल्यांचा इतिहास जिवंत देखाव्याद्वारे (लाईव्ह परफॉर्मन्स) सादर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील महत्वाच्या किल्ल्यांच्या प्रतिकृती नाशिककरांसाठी आगळीवेगळी पर्वणी ठरणार आहे. आजच्या मॉर्डन युगामध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, युट्युब यासारख्या सोशल मीडियाचे पेव सर्वत्र फुटले आहे. यामुळे महाराष्ट्रचा प्रगल्भ इतिहास, परंपरा, लोककला, उत्सव लोप पावत चालली आहे.

पारंपरिक सण-उत्सवांची भावी पिढीला माहिती व्हावी. आपली संस्कृती वृद्धिंगत व्हावी या हेतूने या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे ग्रोथ हिल एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्या आहेर यांनी सांगितले.

या सोहळ्यात महिलांसाठी तसेच विद्यार्थी यांच्यासाठी सांस्कृतिक महोत्सवात संधी दिली जाणार आहे. या आगळ्या वेगळ्या महोत्सवात ५ ते ६० अशा वयोगटातील विद्यार्थी, तरुण, तरुणी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशा केवळ मराठी भाषिकच नाही तर सर्व भाषिकांच्या सहभागाने हा सोहळा लक्षवेधी ठरणार आहे.

आधुनिक व पारंपरिक यांचा मेळ साधत सामाजिक संदेशही या सोहळ्यातुन दिला जाणार आहे. या सोहळ्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नोंद होणार असल्याचे ग्रोथ हिल एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्या आहेर यांनी सांगितले.