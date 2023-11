देवळा : बंद घरे सध्या चोरट्यांच्या निशाण्यावर असल्याने एक-दोन दिवस घरे कुलूपबंद दिसली, की अशा घरांमध्ये चोऱ्या होण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

येथील ज्ञानेश्वरनगरात सोमवारी (ता.२८) पहाटेच्या सुमारास बंद घराचा फायदा उठवत अज्ञात चोरट्यांनी ७१ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. तुषार सोनवणे यांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. (Locked houses targeted by thieves 71 thousand stolen by breaking into house in temple Nashik Crime)

तुषार सोनवणे हे सहकुटुंब बाहेरगावी गेले असल्याने घराला कुलूप होते. घर बंद असल्याची संधी साधत चोरट्यांनी रात्रीच्या सुमारास कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला.

५० हजार ५०० रूपयांचा सोन्याचा नेकलेस, १७ हजार ५०० रूपयांची सोन्याची अंगठी व तीन हजार रोख असा ७१ हजार रूपये किमतीचा मुद्देमाल लंपास केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवळा पोलि तपास करीत आहेत.

सावधानता बाळगण्याची गरज

सध्या लग्नघरे, डाळिंबबागा, कांदे याकडेही चोरट्यांनी आपला मोर्चा वळवला असल्याने सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. देवळा शेजारील गुंजाळनगर येथील हिरे कुटुंबियांकडे लग्नानिमित्त धावपळीचा फायदा घेत तेथून दुचाकी लंपास करण्यात आली.

पाच ते सात दिवसांपूर्वी छत्तीस बंगला परिसरातही बंद घरात प्रवेश करत चोरी करण्याचा प्रयत्न दिसून आला. डाळिंब व कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने तिकडेही चोरी होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी सावध राहण्याचे आवाहन केले जात आहे.