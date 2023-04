Ramadan Eid 2023: यंत्रमागाचा खडखडाट आठवडाभर बंद; ईदच्या सुटीने पर्यटन फुलले

Nashik News : रमजान ईदच्या सुटीने शहर व परिसरातील पर्यटन फुलले आहे. शनिवारी (ता.२२) ईदचा सण पारंपारिक पद्धतीने उत्साहात मुस्लिम बांधवांनी साजरा केला. ईदनिमित्त घराघरात शिरखुर्म्याचा स्वाद दरवळत होता. (loom will be closed for week due to ramadan eid festival nashik news)

रविवारी (ता.२३) बाशी ईदला सासरवाशीन माहेरी गेल्या. सणामुळे येथील यंत्रमाग आठवडाभर बंद असणार आहे. त्यामुळे शहर व परिसरातील लहान-मोठे पर्यटन स्थळे, चित्रपटगृह, क्रिकेट मैदान गर्दीने भरुन गेले आहेत. अनेक जण नातेवाइकांना भेटण्यासाठी तसेच कुटुंबीयांसह बाहेर फिरण्यासाठी जात आहेत. पर्यटनाने ट्रॅव्हल्स व खासगी वाहनचालकांच्या व्यवसायात वृद्धी झाली आहे.

रमजान ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर नातेवाईक एकमेकांच्या घरी जावून ईदच्या शुभेच्छा देण्याबरोबरच शिरखुर्माचा आनंद घेतात. सध्या येथील यंत्रमाग, पाइप आदी मोठ्या उद्योगांसह लहान-मोठे कारखाने, बहुतांशी दुकाने बंद आहेत. सर्वच जण सुटीचा आनंद घेत असल्याने रस्त्यावरची वर्दळ वाढली आहे.

येथील पोलिस कवायत मैदान, हिल स्टेशन, गिरणा धरण आदी ठिकाणी पर्यटकांच्या गर्दीची धूम आहे. पोलिस कवायत मैदानाला चौपाटीचे स्वरुप आलेले आहे. लहान मुलांच्या खेळण्यासाठी घोडा, लहान चारचाकी गाडी, जम्पिंग जॅक आदी सुविधा आहेत. ईदनिमित्त जुना आग्रा रस्त्यालगतच्या नॅशनल कंपाउंडमध्ये मेळा भरला आहे.

या मेळ्यात मोठा झोका, मौत का कुवा, लहान मुलांच्या खेळण्यासाठीच्या विविध वस्तू, खाद्य पदार्थ विक्रीसाठी आहेत. येथील बहुसंख्य श्रीमंत व मध्यमवर्गीय कुटुंबीय बाहेरगावी पर्यटनाला जात आहेत. यामुळे ट्रॅव्हल्स व खासगी वाहने मिळत नसल्याने काही कुटुंबीयांनी लालपरीने प्रवास करून पर्यटनाचा निर्णय घेतला आहे. महिलांना निम्मेच भाडे आकारले जाणार असल्याने अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबीय एसटीला पसंती देत आहेत.

जलतरण तलाव हाऊसफुल्ल

येथील जलतरण तलावामध्ये पोहण्यासाठी शाळकरी मुले व तरुणांची तोबा गर्दी हात आहे. तासाभरासाठी ८० रुपये मोजावे लागत आहेत. स्वीमिंग पूलवर लहान मुलांची गर्दी उसळली आहे.

बसस्थानकात प्रवाशांची गर्दी

ईदचा सण साजरा झाल्यावर सासुरवाशीण माहेरी जात आहेत. येथील बहुसंख्य

महिलांचे सासर व माहेर मालेगावकडेच आहे. जळगाव, धुळे, संभाजीनगर, सिल्लोड आदी भागांतील माहेरवाशीन माहेरी निघाल्याने येथील बसस्थानकावरील गर्दी वाढली आहे. दोन दिवसापासून शहरातील दळणवळण मोठ्या संख्येने वाढल्याने येथील रिक्षा व्यवसायाला झळाळी आली आहे