Nashik Crime : शहरातील द्याने गणेशनगर भागात भरदिवसा यंत्रमाग कारखानदाराला तिघांनी बंदूक, चॉपरचा धाक दाखवून त्याच्यावर कटरने वार करत जबर जखमी करुन दुचाकी, मोबाईलसह पाच लाख रुपयांची लूट करण्याचा प्रकार घडला.

या हल्ल्यात यंत्रमाग कारखानदार प्रशांत उर्फ संतोष मालपुरे हे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी दुचाकी घेऊन पलायन करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या तिघांपैकी एका सराईत गुन्हेगाराला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

गुरुवारी (ता. १४) सकाळी घडलेल्या या प्रकाराने यंत्रमाग कारखानदार व व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (Looting 5 lakhs by attacking loom factory owner in broad daylight at malegaon Dayane Nashik Crime)

संतोष मालपुरे (रा. सटाणा नाका) हे गुरुवारी सकाळी कारखान्यात जाण्यासाठी ॲक्टीव्हा दुचाकीने (एमएच ४१- ८४०८) निघाले. द्याने शिवारातील गणेशनगर भागातील स्वत:च्या यंत्रमाग कारखान्यात ते शिरत असतानाच पायी आलेल्या तिघा गुुन्हेगारांनी त्यांना बंदूक व चॉपरचा धाक दाखविला. एकाने कटरने गळ्यावर वार केला.

वार चुकविण्यासाठी त्यांनी हात करताच हाताला जबर जखम झाली. ही संधी साधून गुन्हेगार त्यांचा मोबाईल व दुचाकी घेऊन फरार झाले. दुचाकीमध्ये यंत्रमाग कामकारांच्या वेतनासाठीचे सुमारे पाच लाख रुपये होते.

द्याने येथील वर्दळीच्या ठिकाणी हा प्रकार घडल्याने नजीकच्या रहिवाशांनी पाठलाग करुन तिघांपैकी एका संशयिताला पकडले. नागरिकांनी त्याला चोप देत पोलिसांच्या स्वाधीन केले. रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात तिघांविरुध्द जबरी रस्ता लुट, मारहाण व शस्त्रास्त्र कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

श्री. मालपुरे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. तिघे संशयितांनी कुत्ता गोळीची नशा केल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. द्याने परिसरात सातत्याने रस्ता लुटीचे प्रकार घडतात. येथील रिक्षा थांब्यावर मंजुर झालेली पोलिस चौकी सुरु करावी अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.

शुक्रवारी द्याने बंद

शहर व परिसरात तसेच महामार्ग व निर्जन रस्त्यांवर सराईत गुन्हेगार, कुत्तागोळीची नशा करणारे नशेखोर सातत्याने हल्ला करुन लूट करीत आहेत. त्यामुळे व्यापारी हतबल झाले असून गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करावा.

अशा घटनांना पायबंद घालावा. द्याने हल्ल्यातील गुन्हेगारांना तातडीने अटक करुन कठोर कारवाई करावी या मागणीसाठी व हल्ल्याच्या निषेधार्थ द्याने पॉवरलूम व प्लास्टीक असोसिएशनतर्फे उद्या शुक्रवारी (ता. १५) द्याने बंद पाळण्यात येणार आहे.

यंत्रमाग पॉवर लुम असोसिएशन, लाड शाखीय वाणी संघटना आदींनी या घटनेचा निषेध केला आहे. द्याने ग्रामस्थ व लाड शाखीय वाणी संघटनेने गुरुवारी दुपारी अप्पर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती यांना निवेदन सादर करुन संशयितांना तातडीने अटक करुन कारवाईची मागणी केली.

शिष्टमंडळात माजी नगरसेवक तानाजी देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ते बंटी कोते, कैलास कोठावदे, भिका कोतकर, उदय राहुडे, शशिकांत दशपुते, केवळ हिरे, विनय राहुडे आदींसह बहुसंख्य कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.