महालपाटणे : भावडे (ता. देवळा) येथील प्रगतिशील शेतकरी जिभाऊ वाघ यांच्या कांदा चाळीत अज्ञाताने युरिया टाकला, परंतु वेळीच लक्ष गेल्याने त्यांचे लाखांचे होणारे नुकसान टळले. घरापासून पाचशे फुटावर असलेल्या चाळीत अज्ञात समाजकंटकाने युरिया टाकल्याने परिसरात आश्चर्य व भीती व्यक्त केली जात आहे.

अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीला वेळीच आवर घालावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (Loss of lakhs avoided due to timely detection Urea put in ear by unknown person Nashik Crime)

गुरुवारी (ता.२६) सकाळी वाघ हे कांदा चाळीला आजूबाजूला बांधलेले कापड काढत असताना त्यांचा हा प्रकार लक्षात आला.

चाळीच्या एका बाजूला दोन ते चार किलो युरिया टाकल्याचे त्यांना दिसले. त्यांनी लागलीच ग्रामपंचायत सदस्य अशोक मोरे, विनायक मोरे यांना बोलावून हा निंदनीय प्रकार लक्षात आणून दिला.

या वेळी अशोक मोरे व इतर नागरिकांनी अशा समाज विघातक प्रवृत्तींना शोधून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

श्री. वाघ यांच्या चाळीत सध्या तीनशे ते सव्वा तीनशे क्विंटल कांदा शिल्लक आहे. सध्या कांद्याला पाच हजाराच्या वर भाव मिळत आहे. त्यामुळे काही विघातक प्रवृत्तीच्या लोकांना हे सहन होत नाही. वेळीच हा प्रकार लक्षात आल्याने सदर शेतकऱ्याचे लाखो रुपयाचे नुकसान टळले आहे.

मागील वर्षी त्यांचे बंधू दत्तात्रेय वाघ यांच्या चाळीत असाच प्रकार झाल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागला होता.

दरवर्षी या तिन्ही भावंडांना अशा प्रकारच्या नुकसानीला तोंड द्यावे लागत असल्याचे आजच्या प्रकारावरून त्यांच्या लक्षात आले. विघ्नसंतोषी प्रवृत्तीची व्यक्ती हा प्रकार करत असल्याची भावना त्यांनी या वेळी बोलून दाखवली