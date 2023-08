Nashik News : सोनांबेत झाडावर पडलेले ‘ते’ यंत्र हवामान विभागाचे; सुटकेचा निःश्वास

By

Nashik News : सोनांबे येथे आकाशातून मोबाईलसदृश यंत्र पडल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. या यंत्राला असलेले एलइडी लाइट सुरू असल्याने त्याकडे संशयाने पाहिले जात होते.

मात्र, पोलिसांनी तपासाअंती ते हवामान खात्याने बलूनच्या सहाय्याने वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सोडलेले यंत्र असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. (machine fall on tree in Sonambe belongs to weather department nashik news)

सोनांबेच्या गुरुदरी भागातील मळ्यात दत्तू शंकर पवार व त्यांचे बंधू विठ्ठल पवार काम करत असताना अचानक आंब्याच्या झाडावर लाइट चमकत असलेले छोटेसे यंत्र येऊन पडल्याचे सचिन पवार याने पाहिले. मोबाईलपेक्षाही छोट्या असणाऱ्या यंत्राच्या लाइट्स सुरू असल्याने सर्वांचीच घाबरगुंडी उडाली.

त्यांनी गावातील मित्रांना दूरध्वनी करून पोलिसांना बोलावण्याची विनंती केली. त्यानंतर पोलिस आले, त्यांनी यंत्राची तपासणी केली असता हवामान खात्याकडून वातावरणातील बदल अथवा इतर माहिती मिळविण्यासाठी पंधरवड्यातून एकदा सोडण्यात येणारा बलून फुटल्याने त्याला जोडलेली ही यंत्रणा खाली पडल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यामुळे सर्वांचाच जीव भांड्यात पडला. पोलिसांनी ते यंत्र ताब्यात घेतले असून, घाबरण्याचे कुठलेही कारण नाही असे सर्वांना सांगितले.

या उपकरणावर कोरियन भाषेत मजकूर दिलेला असून, उपकरणावर वेदर्स लिहिलेले आहे.

हवामानतज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांच्याशी संपर्क साधला असता दर १५ दिवसांनी हवामान खात्याकडून बलूनच्या सहाय्याने हे यंत्र अवकाशात सोडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जमिनीपासून ३५ किलोमीटरवरून जाणाऱ्या बलूनला बसविलेले यंत्र वातावरणातील सिग्नल गोळा करून कार्यालयात पोचवत असतो.

त्यातून ओझोन वायूची जाडी, तापमान, वाऱ्याची दिशा, गती, हवेचा दाब, सूर्याची प्रकाशमानता याबाबतची माहिती देत असते. हे यंत्र पुन्हा वापरात येऊ शकते. त्यामुळे हवामान खात्याच्या कुलाबा (मुंबई) कार्यालयाकडे पाठवावे, असे ते म्हणाले.