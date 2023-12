Nashik News: मालेगावकरांना मध्यप्रदेशचा हिरवा वाटाणा घालतोय भुरळ! दररोज 20 टनाची विक्री

मालेगाव : येथील भाजीपाला बाजारात हिरव्या वाटाण्याची (मटार) आवक वाढली आहे. इथे रोज २० टन वाटाणा विकला जात आहे. चौकात वाटाण्याच्या हातगाड्या दिसत आहेत.

किरकोळ बाजारात ३० ते ४० रुपये किलोने मिळणाऱ्या मध्यप्रदेशातील हिरव्या वाटाण्याने मालेगावकरांना भुरळ घातली आहे. (Madhya Pradeshs green pea tempting to people of Malegaon Sales of 20 tonnes per day Nashik News)