Nashik News : नागरिकांसह पशू-पक्ष्यांच्या जिवावर ‘संक्रांत’; कारवाईनंतरही नायलॉन मांजाची सर्रास विक्री

Nashik News : संक्रांतीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे पतंग. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये नायलॉन मांजाने अनेकांच्या जिवावर संक्रांत आणली आहे. त्यामुळे नायलॉन मांजा निर्मिती, विक्री आणि वापरावर बंदी असतानाही त्याची बाजारात लपूनछपून सर्रास विक्री होते आहे.

पोलिसांनी गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये १५ गुन्हे दाखल करीत पावणेचार लाखांचा नायलॉन मांजाही जप्त केला आहे.