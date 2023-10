Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाला पाठिंबा द्या! समाजाच्या उपकाराची परतफेड करण्याचे नेत्यांना आवाहन

By

Manoj Jarange Patil : मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. आम्हाला आमचे आरक्षण द्या, तुमचे तुम्हाला ठेवा. इतर कोणाचाही वाटा आम्ही मागत नाही. आमच्या वेदना समजून घ्या, गरीब मराठा समाजाला त्यांचे हक्काचे व टिकणारे आरक्षण हवे आहे.

७५ वर्षांत मराठे नेते, सर्व पक्षाचे नेते, ओबीसी नेते तसेच ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळांची मान व प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम मराठा समाजाने केले, म्हणून उपकार फेडण्यासाठी मराठा बांधवांच्या आरक्षणाला पाठिंबा द्या, विरोध करू नका, असे आवाहन मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी सोमवारी (ता. ९) येथे केले.

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्यव्यापी जनजागृती मोहिमेवर असलेल्या जरांगे-पाटील यांची सोमवारी येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या मराठा समाजाची विराट सभा झाली. (Manoj Jarange Patil appeal to leaders to repay favors of society nashik news)

छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून जरांगे-पाटील यांनी विशाल जनसमुदायाला मार्गदर्शन केले. तत्पूर्वी विविध पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा सत्कार केला. येथील सकल मराठा समाजातर्फे सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनालाही जरांगे यांनी भेट दिली.

मराठ्यांच्या वेदना मी वाचतो, आरक्षण नसल्याने मराठा युवकांना किती त्रास होतो, याची मला कल्पना आहे. आम्ही आमच्या हक्काचे आरक्षण मागतोय, त्यामुळे आता भुजबळांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करू नये, असे प्रतिपादन करून १४ तारखेला अंतरावली सराटी येथे होणाऱ्या सभेसाठी मोठ्या संख्येने यावे, असे आवाहन जरांगे-पाटील यांनी केले. राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळाल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.

जरांगे-पाटील म्हणाले, की आमचे उपोषण वास्तव मागणीसाठी आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असून, महाराष्ट्रातील संबंध मराठा समाज शेती करतो, त्याची नोंदी सर्वत्र आहे. मराठवाड्यात ऊर्दू, फारशी, मोडी अशा विविध भाषांतील कागदपत्रांत या पाच हजार नोंदी आम्ही संकलित केलेल्या आहेत. त्यामुळे उपोषणाबाबत चर्चेला आलेल्या शिष्टमंडळाला आम्ही चार दिवसांचा कालावधी देण्याबाबत ठाम होतो. ‘टिकणारे आरक्षण हवे तर एक महिन्याचा कालावधी द्या’ असे राज्य शासन

वारंवार सांगत होते. यापूर्वीचे आरक्षण टिकले नाही, मग ते पुन्हा महिन्याचा कालावधी दिला नाही, असे म्हटले असते. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी एक महिन्याचा कालावधी देण्याचा ठराव करावा, तशी विनंती सर्वपक्षी नेत्यांनी केल्यावर आम्ही ३०, नव्हे तर ४० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आता हा कालावधी संपल्यावर हा समाज स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

कुणीही आगळीक करू नका

यापुढे आरक्षणासाठी मराठा समाजाच्या कोणत्याही मुलाला आत्महत्या करावी लागणार नाही. आंदोलन आमचे, मागणी आमची, अभ्यास आमचा, आरक्षण देखील आमचे... ते आम्ही मिळवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

जाळपोळ करू नका, गुन्हे दाखल करून घेऊ नका, एकाही पोराने आत्महत्या करायची नाही, अंतरवेलीच्या सभा शांततेत सहभागी व्हा, असे आवाहन करतानाचा मला तुमची जान आहे, त्यामुळे आरक्षण घेतल्याशिवाय थांबणार नाही, असेही ते शेवटी म्हणाले.

सर्वच नेते उपस्थित

सकल मराठा समाजासह माजी आमदार कल्याणराव पाटील, जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष माणिकराव शिंदे, युवानेते संभाजीराजे पवार, माजी सभापती संजय बनकर, आयोजक समितीचे झुंजार देशमुख, सचिन आहेर, प्रवीण निकम, महेश काळे, बापूसाहेब काळे, छगन आहेर, अनंता आहेर, दिनेश पायगिरे, शिवा सुराशे, निवृत्ती जगताप, भास्कर कोंढरे, विठ्ठलराव शेलार यांच्यासह आमदार नरेंद्र दराडे, अमृता पवार, प्रशांत शिंदे, बाजार समितीचे सभापती किसनराव धनगे, उपसभापती बापूसाहेब गायकवाड, वसंतराव पवार, मच्छिंद्र गायकवाड, वाल्मीक शेळके, ज्ञानेश्वर लोकरे आदी समाजबांधव उपस्थित होते. पांडुरंग शेळके, सुनील गायकवाड, प्रमोद पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. अरुण काळे यांनी आभार मानले.

भरउन्हात थांबले समाजबांधव

सकाळी नऊला सभा होणार होती, किंबहुना सभा वेळेत सुरू होईल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र नाशिक ते येवलादरम्यान जरांगे-पाटील यांचे ठिकठिकाणी जल्लोषात स्वागत झाल्याने येवल्यात सभा सुमारे चार तास उशिरा सुरू झाली. तरीही हजारोंच्या संख्येने नागरिक थांबून होते. ऊन जास्त असल्याने सावलीचा आसरा घेऊन बांधव उपस्थित होते. मात्र जरांगे यांचे व्यासपीठावर आगमन होताच सर्व मराठा बांधव व्यासपीठासमोर येऊन बसल्याने अवघ्या काही क्षणात संपूर्ण परिसर गर्दीने फुल झाला.

सभेसाठी कडक उन्हात बसलेल्या समाजाच्या भावनांचे त्यांनी कौतुक केले तसेच स्वतः सभा मंडपातून बाहेर येत उन्हात उभे राहून भाषण केले. सभेसाठी हजारो जनसमुदाय जमला होता. या वेळी ‘एक मराठा-लाख मराठा’, ‘कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं,’ ‘मी मराठा, मी कुणबी’ अशा घोषणांनी परिसार दणाणून गेला होता.

वीस जेसीबींनी झाली पुष्पवृष्टी

येवल्यात आगमन होताच बसस्थानक ते बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारापर्यंत २० जेसीबींच्या माध्यमातून जरांगे-पाटील यांच्यावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. त्यांच्या स्वागतासाठी महामार्गाच्या दुतर्फा समाजबांधव उपस्थित होते. शहरातील विंचूर चौफुली ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत जरांगे-पाटील यांची जंगी मिरवणूक काढण्यात आली.

भुजबळसाहेब ही उपकार फेडायची संधी!

जरांगे-पाटील मंत्री भुजबळांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांच्याविषयी काय बोलणार, याकडे लक्ष लागले होते. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी आरक्षणाला विरोध न करण्याचे आवाहन करतानाच भुजबळांनी मराठा समाजाचा द्वेष करू नये, असे आवाहन केले. मी चार दिवसांपासून भुजबळांवर बोलत नाही. माझा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही, असे त्यांनी सांगितल्याने मी थांबलो. पण तुम्ही जर आरक्षणावर बोलले, तर मीही थांबणार नाही.

आज येवल्यात आलोय, म्हणून भुजबळांवर बोलणारच.., भुजबळसाहेब मराठा समाजानेही तुमच्यावर उपकार केले आहेत. सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांवरही हे उपकार आहेत, ते उपकार फेडण्याची संधी तुम्हाला प्राप्त झाली आहे. उपकार फेडायचे सोडून तुम्ही आरक्षणाला विरोध करत आहात. समाजाच्या वेदनाही समजून घ्या. आम्हाला आमचे आरक्षण द्या, तुमचे तुम्हाला ठेवा. इतर कुणाचाही वाटा आम्ही मागत नाही. गरीब मराठा समाजाला त्यांचे हक्काचे व टिकणारे आरक्षण द्या, असेही ते म्हणाले.