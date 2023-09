इगतपुरी शहर : तालुक्यातील धामणी येथे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू आहे. रस्ता बनविण्यासाठी संबंधित कंपनीकडून सुरुंग लावून ब्लास्टींग केले जात आहे.

ब्लास्टींगमुळे येथील अनेक घरांना मोठे तडे गेले आहेत, तर अनेक घरांची पडझड झाली आहे. (Many houses in Dhamani cracked due to blasting for Samriddhi mahamarg work 9 year old girl survived nashik)

शुक्रवारी (ता. २९) ब्लास्टींग सुरू असताना, शिवाजी रघुनाथ भोसले यांची नऊ वर्षीय नात स्वरा बाहेर खेळत असताना, तिच्या बाजूलाच १० ते १२ किलोचा भला मोठा दगड येऊन पडला. सुदैवाने स्वरा थोडक्यात बचावली.

गेल्या तीन वर्षांपासून ब्लास्टींगचे काम सुरू असून, धामणीतील ग्रामस्थ जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. शुक्रवारीही ब्लास्टींग सुरु असताना शिवाजी भोसले, केशव भोसले, कचरू भोसले, संदीप भोसले, राधाकृष्ण भोसले, रमेश भोसले, गजीराम भोसले यांच्या घरांवर मोठ्या प्रमाणात दगडी पडले, तर संदीप नामदेव भोसले यांच्या पोल्ट्री फार्मवर दगड पडल्याने अनेक कोंबड्या दगावल्या.

समृद्धीचे काम करणाऱ्या कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीसाठी येथील ग्रामस्थांनी अनेकवेळा कंपनीसह शासन दरबारी निवेदने दिली आहेत.

काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे उत्तमराव भोसले व धनंजय भोसले यांच्या नेतृत्त्वाखाली धामणीच्या ग्रामस्थांनी तीन दिवस उपोषण केले होते. मात्र, येथील ग्रामस्थांना कंपनीकडून आश्वासनापलीकडे अद्यापपर्यंत काहीच मिळाले नाही.