Maratha Reservation: येवल्यात भुजबळांच्या प्रतिमांची तोडफोड, शाईफेक; आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर राज्य शासन ठोस भूमिका घेत नसल्याने सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांचा संतापाचा उद्रेक होत आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचा बालेकिल्ल्या समजल्या जाणाऱ्या येवल्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे.

कार्यकर्त्यांनी येथील बाजार समितीत जोरदार घोषणाबाजी करीत भुजबळांच्या भव्य प्रतिमा काढून टाकल्या व तोडफोड करून त्यावर शाई फेकली. पंचायत समिती, कोटमगाव रोड आदी ठिकाणच्या विविध कार्यालयातील भुजबळांच्या प्रतिमा हटवून निषेध नोंदविला. (Maratha community is aggressive in yeola for reservation nashik news)

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसीतून प्रमाणपत्र देण्याला भुजबळ यांच्या विरोधानंतर येवल्यात सकल मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. बीड येथील घटनेमुळे मंगळवारी (ता. ३१) सकाळपासूनच मंत्री भुजबळ यांच्या येथील संपर्क कार्यालयाला कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. दुपारी सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात लावलेल्या भुजबळ यांच्या प्रतिमांना लक्ष करून निषेध केला.

कार्यकर्त्यांनी दुपारी बाजार समितीच्या कार्यालयात प्रवेश करत सभापतीच्या दालनात व कार्यालयात लावलेल्या भुजबळांच्या प्रतिमा काढून बाजार समिती आवारात आणल्या. दोन्ही प्रतिमांची तोडफोड करत प्रतिमांवर शाई फेकून संताप व्यक्त केला. सुमारे अर्धा तास हे आंदोलन सुरू होते. ‘कोण म्हणतो देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही’, अशा जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

नंतर कार्यकर्त्यांनी पंचायत समिती कार्यालय गाठले. तेथे सभापती दालनात लावलेल्या भुजबळांच्या प्रतिमेसह महात्मा ज्योतिबा फुले यांची प्रतिमा एकत्रित असल्यामुळे प्रतिमा सन्मानपूर्वक काढून कार्यालयात जमा करण्यात आली.

त्यानंतर महात्मा फुले यांची नवी प्रतिमा आणून सभापती दालनात सन्मानपूर्वक प्रतिमा लावण्यात आली. सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

भुजबळ यांच्याविरोधातही जोरदार घोषणाबाजी केली. युवानेते संभाजी पवार, संजय बनकर, बाजार समितीचे सभापती किसन धनगे, युवानेते शाहूराजे शिंदे, समन्वयक पांडुरंग शेळके, बाजार समितीचे संचालक सचिन आहेर, महेश काळे, झुंजार देशमुख, छगन आहेर, आदेश काळे, प्रमोद पाटील, मनोज रंधे, विठ्ठल सालमुठे, दिनेश पागिरे, श्रावण देवरे, साईनाथ मढवई, भाऊराव कुदळ यांच्यासह सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कोटमगावकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर लावलेल्या भुजबळ यांच्या प्रतिमा काढल्या आहेत.

सुरेगावला उपोषण सुरू

सुरेगाव रस्ता येथे बेमुदत उपोषण सुरू असून, उपोषणाचा मंगळवारी चौथा दिवस होता. उपोषणकर्ते वाल्मीक मगर यांची प्रकृती खालवल्याने डॉक्टरांनी त्यांना येवला ग्रामीण रुग्णालयामध्ये हलविले आहे. ग्रामस्थांसह तरुणही रोज साखळी उपोषणात सहभागी होत आहेत. रोज रात्री आंदोलनाच्या ठिकाणी कीर्तन व प्रवचन होत आहे. रविवारी रात्री ग्रामस्थांसह महिलांनी एकत्रित देत सायंकाळी कॅन्डल मार्च काढून जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. विविध आंदोलने रोज करण्यात येतील, अशी माहिती आंदोलनकर्ते विजय पठाडे यांनी दिली.