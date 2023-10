दिंडोरी : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे-पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाज एकवटल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. त्यात दिंडोरी तालुक्याने आता जोर धरला आहे.

दिंडोरी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्यात आल्याचे फलक दर्शनी भागात झळकू लागले आहेत. (Maratha community united for reservation Leaders banned in many villages of Dindori taluka nashik)

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे हळूहळू वातावरण तापू लागले आहे.

त्यानंतर दिंडोरी तालुक्यातील मराठा तरुण एकवटले असून, मराठा आरक्षण जाहीर होत नाही; तोपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या पुढाऱ्याला गावात प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे फलक लावले आहेत.

‘एक मराठा लाख मराठा’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, अशा घोषणा देण्यात येत आहेत. तालुक्यातील पूर्व व पश्चिम भागात मराठा समाजबांधवांच्या उपोषणाचा दुसरा दिवस होता.

तालुक्यातील मातेरेवाडी, सोनजांब, परमोरी, हातनोरे, मडकीजांब, मोहाडी, जानोरी, खडकसुकेणे, कोऱ्हाटे, कुर्णोली, खेडगाव, वरवंडी, राजापूर, गणेशगाव याच्यासह इतर गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना बंदी केली आहे.

मनोज जरांगे- पाटील यांना दिंडोरी तालुका ज्येष्ठ नागरिक संस्थेनेही पाठिंबा दिला आहे. तालुक्यातील ६१ ज्येष्ठ नागरिक संघांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.