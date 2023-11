Maratha Reservation: येवल्यात कुणबीच्या सापडल्या 4 हजार नोंदी; शोधमोहीम सुरू

By

Maratha Reservation : ऐन दिवाळीतच प्रशासकीय यंत्रणेने मेहनत घेऊन तसेच शाळा, नगरपालिका व इतर यंत्रणेने कसून शोध घेत जुने दप्तर तपासले असून यात तालुक्यात तब्बल ३ हजार ९९२ मराठा समाज कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोंदी सापडल्याने अनेक मराठा बांधवांना ओबीसींचे दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे.

त्यानंतर राज्य सरकारच्या सुचनेने संपूर्ण राज्यात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम युद्ध पातळीवर करत आहे. (Maratha Reservation 4 thousand records of Kunbi were found in Yeola nashik news)

मराठा आरक्षणाचे केंद्रबिंदू म्हणून जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी समजले जाते. त्याच खालोखाल मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत भुजबळांचा मतदारसंघ असलेला तालुका देखील नेहमीच अग्रेसर असतो. याच तालुक्यामध्ये मराठा समाज हा बहुतांशी कुणबी असल्याचे अनेकदा सांगण्यात आले.

परंतु अद्याप तसे पुरावे देखील सापडत नव्हते. परंतु मराठा आरक्षणाचा तापलेला मुद्दा बघता प्रशासन देखील खडबडून जागे झाले आहे. याचे प्रचिती म्हणून तालुक्यात तब्बल ३ हजार ९९२ मराठा समाज कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या असून या माध्यमातून समाजाला न्याय मिळणार असल्याचे येथील मराठा समाजाचे समन्वयक पांडुरंग शेळके यांनी दिली आहे.

येवला तालुक्याच्या ग्रामीण भागामध्ये जास्त प्रमाणात नोंदी सापडत आहे. परंतु या नोंदी अतिशय जुन्या असल्यामुळे काही प्रमाणात मोडी लिपीत सापडत आहे. त्यामुळे काही नोंदी सापडण्यास उशीर देखील होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

कुणबी नोंदी सापडण्यासाठी काही ठिकाणी अडचणी आल्यास मराठा समाजाचे समन्वयक पांडुरंग शेळके तसेच प्रा. प्रवीण निकम यांच्याशी संपर्क करावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले आहे.

दरम्यान, विविध शासकीय कार्यालय व शाळांमध्ये अजूनही नोंदीची शोध मोहीम सुरू असून प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन,गटशिक्षणाधिकारी संजय कुसाळकर आदींच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेला गती मिळाली आहे. दरम्यान, कुणबीच्या नोंदी सापडलेल्या नागरिकांना या पुराव्यांच्या आधारे ओबीसींचे दाखले देण्यात यावी अशी मागणी ही केली जात आहे.

"मराठा समाज हा पहिल्यापासून शेती करणारा समाज आहे त्यामुळे तो पहिल्यापासूनच कुणबी आहे. समाजाचे कुणबी असलेले जास्त जुने पुरावे असल्यामुळे कदाचित प्रशासन पातळीवर विलंब होत असेल परंतु येणाऱ्या काळात प्रशासनाने तातडीने कामाची गती वाढून तालुक्यातील मराठा समाजाचे सरसकट पुरावे शोधावे समाज म्हणून प्रशासनाला सहकार्य केले जाईल." -पांडुरंग शेळके, समन्वयक, सकल मराठा समाज,येवला