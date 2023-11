By

Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदत दिल्यानंतर प्रशासन कामाला लागले आहे.

त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेल्या सूचनेनुसार मराठा कुणबी जातीची नोंद असलेले दाखले तपासण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, आतापर्यंत १९२९ पर्यंत ४७६ मराठा कुणबी दाखल्याची नोंद मिळाली आहे.

मराठा कुणबी दाखले शोधण्यासाठी आतापर्यंत जवळपास एक लाख दहा हजार दाखले तपासण्यात आले. (Maratha Reservation 476 Kunbi records with NMC Four half hundred employees of education department started working nashik)

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सुरू केले होते. शासनाने कुणबी दाखल्यांचा शोध घेऊन आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली.

दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने शासकीय यंत्रणेला कुणबी दाखल्यांचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर समिती गठित करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त सूचनेनुसार महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने दाखले शोधमोहीम सुरू केली आहे. त्यामध्ये महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे दाखले तपासले जात आहे.

१९६७ पूर्वीचे सन १८९७ ते १९२९ या कालावधीतील एकूण एक लाख १८ हजार ४५४ दाखले तपासण्यात आले. त्यात फक्त कुणबी नोंद असलेले ४६१, तर मराठा कुणबी नोंद असलेले ११ व कुणबी मराठा नोंद असलेले पाच दाखले मिळाले.

१९६७ पर्यंतचे दाखले शोधायचे आहे. ३८ वर्षांचे दाखले अजून, तपासण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी ४५० शिक्षक काम करत आहेत. सातपूर, भद्रकालीतील रंगारवाडा, पंचवटी या भागात जुने दप्तर शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

"आतापर्यंत १९२९ पर्यंतचे दाखले तपासले. त्यातून आकडेवारी समोर आली आहे. उर्वरित दाखले तपासणीचे काम लवकरच पूर्ण होईल. महापालिकेचे जवळपास ४५० ते ५०० शिक्षक काम करत आहेत."- बी.टी.पाटील, प्रशासनाधिकारी, महापालिका शिक्षण विभाग