Maratha Reservation: मुंबईतील मराठा आंदोलन यशस्वी करण्याचा निर्धार; 2 जानेवारीला नाशिकमध्ये पुन्हा बैठक

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबईत उपोषण आंदोलनात नाशिक जिल्ह्याचा सिंहाचा वाटा असणार असल्याने हे आंदोलन यशस्वी करण्याचा निर्धार नाशिक जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. त्यासाठी २ जानेवारीला पुन्हा बैठक घेतली जाणार आहे. तसेत ५ जानेवारीपासून तालुकानिहाय दौरे करून जनजागृती करण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला.

नाशिक जिल्हा सकल मराठा समाजाची नियोजन बैठक शनिवारी (ता. ३०) गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण अभिवादन करून बैठकीस सुरवात झाली.

नितीन डांगेकर यांनी मुंबईतील आंदोलनाची रूपरेषा मांडत गुजर व दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर होणाऱ्या आंदोलनात नाशिक जिल्ह्याचा वाटा मोठा असणार असल्याचे सांगत, आंदोलन यशस्वितेसाठी सूचना मांडण्यास सांगितले. (Maratha Reservation meeting will be held again on January 2 nashik news)