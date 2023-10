By

सिन्नर : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला यश निश्चीत मिळेल अशा शब्दात महामंडलेश्वर शांतिगिरी महाराज यांनी शुभेच्छा दिल्या.

सर्वसामान्य मराठा समाज तुमच्या सोबत असल्याने कोणतीही भीती मनात बाळगू नका असे देखील शांतिगिरी महाराज म्हणाले. (Maratha Reservation Your fight sure to succeed Shantigiri Maharaj congratulated Manoj Jarange nashik)

बीड येथून संभाजीनगर मार्गे नाशिककडे जात असताना मनोज जरांगे पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यानी मंगळवारी रात्री उशिरा वावी ता. सिन्नर येथे जय बाबाजी भक्त परिवाराच्या वतीने आयोजित जप अनुष्ठान सोहळ्यास भेट देऊन राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी यांच्या पालखीचे दर्शन घेतले.

कोपरगाव येथील राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी महाराज रुग्णालयात स्वतः ची तपासणी करून घेतल्यानंतर श्री जरांगे व त्यांच्यासोबत असलेला वीस ते पंचवीस वाहनांचा ताफा वावी येथे थांबला होता.

छावा संघटनेचे संस्थापक किशोर चव्हाण, विलास पांगारकर हे त्यांच्या सोबत होते. श्री जरंगे यांनी जनार्दन स्वामी महाराजांच्या पालखी व पादुकांचे दर्शन घेतल्यानंतर महामंडलेश्वर शांतिगिरी महाराज यांचे आशीर्वाद घेतले.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांच्यामुळे महाराष्ट्रातील समाज पुन्हा एकदा एकत्र आला आहे. या लढ्याला यश निश्चीत मिळेल. संपुर्ण समाज सोबत आहे. त्यामूळे घाबरून जाऊ नका असे शांतीगिरी महाराज यावेळी म्हणाले.

वावीचे सरपंच विजय काटे, माजी सरपंच संदीप राजेभोसले, बाजार समितीचे माजी संचालक कचरू घोटेकर, जय बाबाजी भक्त परिवाराचे बाबासाहेब पगार, भाऊसाहेब संघान, राजेंद्र गोराणे यांनी श्री. जरांगे यांचे स्वागत केले.

जरांगे पाटील कार्यक्रमस्थळी आल्यावर उपस्थित महिला पुरुष व लहान मुलांनी एक मराठा लाख मराठा च्या घोषणा दिल्या. शांतिगिरी महाराजांची भेट आटोपल्यावर श्री. जरांगे यांनी आश्रम परीसरात महाप्रसाद घेतला.

त्यांनतर ते नाशिक कडे रवाना झाले. दरम्यान जरांगे पाटील यांच्या ताफ्यासोबत मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात होता.

वावीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे, उपनिरीक्षक देविदास लाड, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी, नाशिक येथून दंगा नियंत्रण पथकाची तुकडी, गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी उपस्थीत होते. परिसरातील गावांमधील तरुण यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आपण धार्मिक व्यासपीठावर आहोत. त्यामूळे मराठा आरक्षणाबाबत इथे बोलणार नही. आपली लढाई मोठी आहे त्यामूळे मराठा समाज बांधवानी सावध रहावे. असा सूचक संदेश मनोज जरांगे यांनी उपस्थितांना दिला.