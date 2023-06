Nashik Crime: टोमणे अन् मारहाणीला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या; 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Nashik Crime : तुमच्यात काही वाईट किंवा कमतरता असेल तर अनेक लोक तुमची टिंगलटवाळी करून टोमणे मारतात. यामुळे नाराज होऊन बरेच लोक चुकीचा निर्णय घेतात. असा प्रकार तालुक्यातील आडवण येथील एका महिलेसोबत घडला.

मूलबाळ नसल्यामुळे तिच्या घरचे लोक वांझोटी बोलून तिला वारंवार टोमणे मारत मारहाण करीत होते. या प्रकाराला कंटाळून तिने विहिरीत उडी मारत आत्महत्या करीत आपली जीवनयात्रा संपवली.

सखूबाई जालिंदर डहाळे (वय २८) असे ह्या दुर्दैवी महिलेचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता.२५) उघडकीस आली. (Married woman commits suicide after getting tired of taunting and beating case registered against 4 persons Nashik Crime)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यशवंत नागू नवाळे (रा. खडकेद) यांनी इगतपुरी पोलिसांकडे दिलेल्या फिर्यादीनुसार आत्महत्या केलेल्या महिलेचे पती जालिंदर नारायण डहाळे (वय २८), मावस सासू लहानूबाई दमा तातळे (५०), नणंद सुगंधा काळू जाखेरे (३४), नणंदोई काळू मारुती जाखेरे (३६) यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिस निरीक्षक राजू सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक सोपान राखोंडे तपास करीत आहेत.