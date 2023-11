By

नाशिक : गंगापूर रोड परिसरात राहत असलेल्या २३ वर्षीय विवाहितेने राहत्या घरात गळफास लावून घेत आत्महत्त्या केली.

यावरून विवाहितेच्या माहेराकडील नातलगांनी गोंधळ घालत सासरच्या लोकांच्या त्रासामुळेच तिने आत्महत्त्या केल्याचा आरोप करीत तशी गंगापूर पोलिसात फिर्याद दिल्याने पतीसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, विवाहितेने मृत्युपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांच्या हाती लागली आहे. (Married women just 6 months back ends life case registered against in laws Nashik Crime)

रोशनी रवींद्र पवार (२३, रा. सरोज ॲव्हेन्यू, ध्रुवनगर, गंगापूर रोड) असे आत्महत्त्या केेलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. गेल्या मे २०२३ मध्ये रोशनीचा विवाह रवींद्र दत्तू पवार याच्याशी झाला होता.

मात्र, गेल्या मंगळवारी (ता.२१) मध्यरात्रीच्या सुमारास रोशनी हिने राहत्या घरातील बेडरुममध्ये छताच्या सिलिंग फॅनला साडी बांधून गळफास लावून घेतला.

दीर मयुर पवार यांनी तिला तात्काळ उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात व नंतर जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैदयकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषित केले.

नातलगांचा गोंधळ

दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच मयत विवाहितेच्या नातलगांनी गोंधळ घालत पतीसह सासरच्या शारीरिक व मानसिक त्रासाला कंटाळून मुलीने आत्महत्त्या केल्याचा आरोप केला.

तशी तक्रार केल्याने गंगापूर पोलिसात पती रवींद्र पवार, भारती पवा, दत्तू पवार, सायली पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चिठ्ठी सापडली

तर, मयत रोशनी पवार हिने गळफास घेण्यापूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी (सूसाईड नोट) पोलिसांच्या हाती लागली आहे. यात, आपल्या मृत्युस कोणीही जबाबदार नसल्याचे म्हटले असल्याचे तपासी अधिकारी उपनिरीक्षक भिसे यांनी सांगितले.