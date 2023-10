नामपूर : माता व बालमृत्यूदर कमी करण्याबरोबरच माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत राज्यातील आठ लाख १४ हजार मातांना ३२१ कोटी ५७ लाखांचे ऑनलाइन वितरण करण्यात आले.

महिला व बालविकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयातून ही योजना राबविली जात आहे. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३० लाख ४० हजार उद्दिष्ट असताना सुमारे ३५ लाख महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. (Matru Vandana Yojana 321 crore distributed to 8 lakh pregnant women Initiatives to improve health of women and newborns by reducing mortality nashk)

या योजनेंतर्गत शासनाने अधिसूचना केलेल्या संस्थेत अथवा शासकीय रुग्णालयात नोंदणी केलेल्या गर्भवतीस पहिल्या जीवित अपत्यापर्यंत लाभ दिला जातो. पाच हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते.

वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. पात्र गर्भवतीस तीन टप्प्यांत डीबीटीद्वारे तिच्या संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते.

देशात दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवतींना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तसेच प्रसूतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते.

यामुळे अशा माता कुपोषित राहून त्यांच्या व नवजात बालकाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे देशाच्या मातामृत्यू व बालमृत्यूच्या दरात वाढ होते.

माता व बालमृत्यू दरावर नियंत्रण आणि माता व बालकाचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने १ जानेवारी २०१७ पासून केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना संपूर्ण देशात सुरू केली आहे

. या योजनेंतर्गत माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी, जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकाचे आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहावा, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

असे जमा होते अनुदान

या योजनेंतर्गत मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून १५० दिवसांत गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर एक हजार रुपये दिले जातात.

किमान एकदा प्रसूतिपूर्व तपासणी केल्यास गर्भधारणेच्या सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा दोन हजार रुपयांचा हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.

प्रसूतीनंतर झालेल्या अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी आणि हिपॅटॅटिस व तसेच पेन्टाव्हॅलेन्टच्या तीन मात्रा अथवा समतुल्य लसीकरण पूर्ण झाल्यावर दोन हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.

"प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनातर्फे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष सप्ताह झाला. या सप्ताहादरम्यान सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आशा कार्यकर्ती/ आरोग्यसेविका/अंगणवाडी कार्यकर्ती यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे देऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा."

-डॉ. महेंद्र पाटील, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, नामपूर