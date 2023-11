नाशिक : ड्रग्जमाफिया ललित पाटीलची प्रकृती पुन्हा बिघडली असून, त्याला पोटदुखी आणि हर्नियाचा त्रास सुरू झाला आहे; परंतु त्याला ससून हॉस्पिटलऐवजी पोलिस कोठडीतच उपचार दिले जात आहेत.

दरम्यान, आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सरकार नाटक करीत असल्याचा आरोप केला आहे; तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला प्रत्युत्तर दिले. (md drug case Lalit Patil suffered from abdominal pain hernia Treatment will be available in custody nashik)

ललित पाटील याला ‘टीबी’सह हर्निया, पाठदुखीचा आजार असल्याचे त्याच्या डॉक्टरांनी यापूर्वी म्हटले होते. लठ्ठपणाचा आजारही त्याला दाखविण्यात आला होता.

त्याच्यावर आता कोठडीतच उपचार सुरू आहेत. सरकार या प्रकरणात लोकांना वेड्यात काढत असून, ज्यांनी पैसे घेतले आहेत, त्यांची सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे, दोषी आढळतील त्या सगळ्यांना सहआरोपी करा, असे आमदार धंगेकर यांनी म्हटले आहे.

त्यांच्या आरोपाला गृहमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, की कोणताही पोलिस अधिकारी ड्रग्ज धंद्यात सामील असल्याचे किंवा ड्रग्स विकताना सापडला तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. निलंबितच नाही तर पोलिस सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.