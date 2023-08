Nashik News: वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी थांबावे : डॉ. मोरे

By

Nashik News : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता आरोग्य विभागावर अवंलबून असते.

त्यामुळे जनतेच्या सेवा नियमित सुरू ठेवा, या सेवा बजावण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र मुख्यालयी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी थांबावे, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांनी सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या. (Medical officers employees should stay at headquarters Dr More Nashik News)

जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांच्या उपस्थितीत सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सोमवारी (ता. २१) बैठक झाली.

यात आरोग्य विभागांतर्गत असलेल्या माता-बाल संरक्षण, लसीकरण, असंसर्गजन्य आजार व नियंत्रण, ई-संजीवनी, ई-सुश्रुत, कुटुंबकल्याण, कायाकल्प, मलेरिया, डेंगी, कुष्ठरोग, क्षयरोग नियंत्रण, सिकलसेल आजार, प्रधानमंत्री मातृवंदना आदी योजनांचा सविस्तर आढावा डॉ. मोरे यांनी घेतला.

सर्व योजनांचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निश्चित करून सर्वांनी कामाला लागावे, असे आदेश डॉ. मोरे यांनी दिले. पुरुष नसबंदीत यंदा नाशिक जिल्हा महाराष्ट्रात पहिला आला पाहिजे, असे काम करायचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. मात्र, जनतेच्या सेवेसाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक असल्याचे डॉ. मोरे यांनी सांगितले.

अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल, जिल्हा माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. हर्शल नेहते, आरोग्य अधिकारी डॉ. युवराज देवरे आदी उपस्थित होते.