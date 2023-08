Nashik Crime: राहुड घाटात चालत्या ट्रकमधून एक कोटीची औषधे चोरीला

By

Nashik Crime : राहुड (ता. चांदवड) घाटात मध्यरात्रीच्या सुमारास नाशिककडून धुळ्याकडे औषधे घेऊन जाणाऱ्या चालत्या ट्रकमधून एक कोटी ३९ लाख ४४ हजार ७३३ रुपये किमतीची औषधे चोरट्यांनी चोरून नेली.

याबाबत वाहनचालक मोहम्मद सलमान निसार अहमद सलमान (३०, रा. टोपरा, पूर्वा, जि. उत्तरप्रदेश)याच्या तक्रारीवरून चांदवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (medicinal Drugs worth one crore stolen from truck in Rahud Ghat Nashik Crime)

भिवंडी येथील सोनोफी नावाच्या औषध कंपनीमधून ३ ऑगस्ट रोजी वेगवेगळ्या औषधांचे ५२३ बॉक्समध्ये ५ कोटी ९७ लाख ६४ हजार ०२७ रुपये किमतीचे औषधे ट्रक (क्र. एम. एच. ०४, जे. यु. २३३९) मध्ये वाहनचालक मोहमंद सलमान निसार अहमद सलमान मुंबई-आग्रा महामार्गाने घेऊन चालला होता.

४ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास पिंपळगाव बसवंत ते राहूड घाट दरम्यान चोरट्यांनी ट्रकचा मागील दरवाजा उघडून सुमारे १ कोटी ३९ लाख ४४ हजार ७३३ रुपयांची औषधे चोरून नेली. ट्रकचा दरवाजा उघडा असल्याचे लक्षात आल्यावर चालकाने वाहन थांबवून बघितले असता औषधे चोरीला गेल्याचे समजले.