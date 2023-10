Nashik News : आंबेवाडीतील नदीपात्रात अज्ञाताने टाकला औषधांचा साठा

By

Nashik News : तालुक्यातील आंबेवाडी येथील नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात अज्ञाताने औषधांचा साठा टाकला आहे. यामुळे परिसरातील रहिवासी आणि जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. (medicine was dumped by unknown persons in Ambewadi river nashik news)

नदीत जनावरे पाणी पिण्यासाठी येत असतात. त्याचबरोबर हे पाणी आंबेवाडी येथे जाते. विशेष म्हणजे, ही औषध मुदतबाह्य नसून त्याची मुदत एका वर्षानी संपणार आहे. तरीही ही औषधे का फेकली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

येथील नागरिक या पाण्याचा पिण्यासाठी वापर करतात.

यामुळे येथील नागरिक संतप्त झाले असून, औषध टाकणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी नाशिक- मुंबई महामार्गावर उंटदरी येथेही अशाच प्रकारचा औषधांचा साठा कुणीतरी टाकला होता. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी नेमके कोण खेळतेय, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.