Nashik Congress Meeting : थोरातांच्या उपस्थितीत आज काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांची बैठक

Nashik Congress Meeting : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या आदेशानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात लोकभावनेचे समर्थन करण्यासाठी व त्यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संवाद साधण्यासाठी प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वात ३ ते १२ सप्टेंबरदरम्यान लोकसंवाद पदयात्रा काढण्याचे निश्चित झाले आहे.

यात उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यावर सोपविण्यात आली. (Meeting of Congress office bearers today in presence of balasaheb thorat nashik news)

त्या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात व उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक शरद आहेर, उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व प्रदेश पदाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (ता. २३) दुपारी तीनला नाशिक जिल्हा व शहर काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक तुपसाखरे लॉन्स येथे होत आहे.

बैठकीस जिल्ह्यातील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, आजी- माजी खासदार/आमदार, जिल्ह्यातील प्रदेश पदाधिकारी, प्रांतिक सदस्य, तालुकाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, शहराध्यक्ष, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, काँग्रेस सेवादल, एनएसयूआय, महिला काँग्रेस, अनुसूचित जाती व जमाती विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, ओबीसी विभाग, सोशल मीडिया, सर्व आघाडी संघटना व सेलचे विभागप्रमुख, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, शहराध्यक्ष आकाश छाजेड यांनी केले आहे.