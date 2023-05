Nashik Agriculture News : यंदा अंकुरणार घरगुती सोयाबीन! कृषी विभागामार्फत गावपातळीवर प्रात्यक्षिक

Nashik News : अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीमुळे सोयाबीनचे बियाणे मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्याची तारांबळ उडण्याची शक्यता गृहीत धरून घरगुती सोयाबीन बियाणे कसे वापरावे याबाबत कृषी विभागामार्फत गाव पातळीवर बैठका घेण्यात येत आहे. (Meetings were held at village level on how to use domestic soybean seeds nashik news)

अतिवृष्टीचा परिणाम बियाणे व खते खरेदी-विक्रीवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने तसेच, घरगुती बियाणे पेरणी योग्य असल्याने शेतकरी व कृषी विभाग या दृष्टीने कामाला लागला आहे.

शेतकऱ्यांच्या घरात असलेले सोयाबीन बियाणे पेरणी योग्य आहे का याबाबत तपासणी करण्यात येत आहे. बियाण्याचे उतरण क्षमता तपासण्याचे काम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. यासाठी कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांना मदत करीत आहे.

नुकतेच या पार्श्वभूमीवर देवगाव येथे एस. पी. मगर यांनी शेतकऱ्यांना बियाण्याची उगवण क्षमता कशी तपासावी याबाबत प्रात्यक्षिक करून दाखविले. विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक रामनाथ बोचरे, सोमनाथ बोचरे, सुनील पाटोळे, स्वप्नील बोचरे, हुकूम बोचरे, माधुरी बोचरे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

असे तपासले जाते बियाणे

ओल्या बारदान गोणीवर सोयाबीनचे १०० दानी ठेवून गोणी गुंडाळून ठेवतात. त्यानंतर सतत पाच दिवस त्यावर पाणी मारून शेवटच्या दिवशी उगवलेल्या बियाण्यांचे निरीक्षण करतात. साधारणपणे ६० टक्के बियाणे उगवली तर ते पेरणीयोग्य ठरविले जाते. शेतकरी स्वतः हा प्रयोग घरी करू शकतात.

"पॅकिंग सोयाबीनच्या बियाण्याची उगवण क्षमता मुळातच ७० टक्के असते. घरगुती बियाण्यांची उगवण क्षमता ६० ते ६५ टक्के असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घरगुती बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून पेरणी केल्यास उत्पादन खर्चातही बचत होणार आहे."- एस. पी. मगर कृषी सहाय्यक, देवगाव