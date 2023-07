Nashik News : महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील पर्यवेक्षक व सहयोगी प्राध्यापक डॉ. आशिष पवार, प्राचार्य डॉ. राजेंद्र भांबर, डिवाईन महाविद्यालयाचे डॉ. दीपक सोनवणे,

डॉ. खंडेराव जाधव आणि महात्मा गांधी विद्यामंदिर औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयाचे विद्यार्थी किसन पावरा व सेजल जाधव यांच्या ‘An Etoricoxib loaded Nanospneges Hydrogel for Arthritis & Process to Prepare Thereof’ संशोधनाला भारत सरकारतर्फे २० वर्षाकरिता भारतीय पेटंट प्रदान करण्यात आले. (MGV Principal Dr Bhambar Dr Pawar research patented by Government of India for 20 years Nashik News)

संशोधनात नॅनोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून संधिवातासाठी नावीन्यपूर्ण अशी एटोरीकोक्सिब लोडेड औषधप्रणाली विकसित करण्यात आली. हे पेटंट एटोरिकोक्सिब नॅनोस्पॉन्जेस लोडेड हायड्रोजेलशी संबंधित आहे.

ज्यामध्ये मूलतः: इमल्शन सॉल्व्हंट डिफ्यूजन पद्धतीने तयार केलेले एटोरिकोक्सिब लोडेड नॅनोस्पॉन्जेस असतात. संधिवाताशी संबंधित अभ्यास करताना संश्लेषित इटोरिकोक्सिब नॅनोस्पॉन्जेस मायक्रोमेरिटिक गुणधर्म, एंट्रंपमेंट कार्यक्षमता, औषधीय क्षमता, एफटीआयआर, डीएससी, एसईएम, पीएसडी, पीडीआय आणि झिटा पोटेंशीअल यासाठी मूल्यांकन केले गेले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मार्केटमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सध्याच्या औषधप्रणालीत बरेच दुष्परिणाम आढळून आले त्वचेची जळजळ, संधिवात सूज ही या संशोधनामधून तीन पटींनी नियंत्रित करण्यात आली आहे.

पारंपारिक जेलच्या तुलनेत एडेमाचा प्रतिबंध सदर संशोधनात दिसून येत आहे. विकसित हायड्रोजेल फॉर्म्युलेशनचा उपयोग संधिवात वेदना व्यवस्थापनात एक नवीन दृष्टिकोन म्हणून प्रभावीपणे केला जाऊ शकतो, हे या संशोधनांमधून स्पष्ट झाले आहे.

या साठी संस्थेचे जनरल सेक्रेटरी डॉ. प्रशांत हिरे, कोषाध्यक्षा डॉ. स्मिता हिरे, संस्था समन्वयक व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ सिनेट सदस्य डॉ. अपूर्व हिरे, विश्वस्त डॉ.संपदा हिरे, डॉ. अद्वय हिरे, महाविद्यालयाच्या सीडीसी कमिटीचे अध्यक्ष राजेश शिंदे, महाविद्यालयातील उपप्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.