By

सिन्नर : माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याचे काम १५ दिवसांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते.

मात्र, दोन महिने उलटूनही रस्त्याचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे माळेगावच्या उद्योजकांनी २० नोव्हेंबरपासून साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अभियंता मनोज पाटील यांना सीमा संघटनेने निवेदन दिले आहे. (MIDC road waiting for repair Warning of chain hunger strike from 20 Nashik News)

सीमाचे अध्यक्ष किशोर राठी, सचिव बबन वाजे, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, कोशाध्यक्ष राहुल नवले, अतुल अग्रवाल, अरुण चव्हाणके, रतन पडवळ, मुकेश देशमुख, नीलेश गावंड, लक्ष्मण डोळे, विजय असतुरे, अनिल कदम, पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप सुरवाडकर आदी उपस्थित होते.

सिन्नर इंडस्ट्रियल ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सीमा)ने १९ सप्टेंबरला आमदार कोकाटे, उद्योजक व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती.

तीत माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील मुख्य रस्त्याचे काम १५ दिवसांत मार्गी लावावे, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून या कामाचा दर्जा तपासावा, गुणवत्ता खराब असल्यास सदर ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे.

त्याची कुठल्याही प्रकारची देयके अदा करू नये, अशा सूचना आमदार कोकाटे यांनी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता जयवंत बोरसे व गवळी यांना केल्या होत्या.

मात्र, आमदार कोकाटे यांच्या सूचनेला एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे सिन्नर एमआयडीसी कार्यालयात साखळी उपोषणाचा इशारा सीमाचे पदाधिकारी व उद्योजकांनी दिला आहे.

एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी

माळेगाव एमआयडीसीतील मुख्य रस्त्याचे डिझाईन ८० ते १०० टन लोडिंगसाठी बनविले पाहिजे होते, पण हा रस्ता २० ते ३० टन वजनाच्या वाहनांच्या लायकीचाही नाही. या रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाला आहे.

कामाची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनी आमदार कोकाटे यांच्याकडे केली आहे.