Nashik News : मखमलाबाद रोडवरील ड्रिम कॅसल येथे ७५ वर्षीय वृद्ध महिला जखमी अवस्थेत पडून होती. पंचवटी पोलिसांनी तिला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.

परंतु ती परप्रांतीय असल्याने संवाद साधण्यात अडथळा आल्याने पोलिसांनी पोलिसमित्र परिवाराच्या महिला सदस्यांना कळविले आणि उपचारानंतर संबंधित वृद्धेची चौकशी करून तिला आंध्र प्रदेशातील तिच्या मूळ गावी सुखरूप पोच करण्यात आले.

पंचवटी पोलिस आणि पोलिसमित्र परिवाराने घडविलेल्या माणुसकीचे अनेकांनी समाधान व्यक्त केले. (Migrant elderly reach their hometown Panchavati Police and Police Mitra family created vision of humanity nashik)

लंका वेंकटेश रमण्णा (वय ७५, रा. शहणे, आंध्र प्रदेश) असे वृद्धेचे नाव आहे. गेल्या १४ तारखेला लंका या ड्रिम कॅसल येथे जखमी अवस्थेत पंचवटी पोलिसांच्या गस्ती पथकाला आढळून आल्या. पोलिस वाहनातूनच जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी त्यांना दाखल करण्यात आले.

वेळीच औषधोपचार मिळाल्याने त्या ठीक होऊन त्यांना डिस्चार्जही देण्यात आला. त्यांची भाषा वेगळी असल्याने पोलिसांना संवाद साधण्यात अडचणी येऊ लागल्या.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी पोलिसमित्र परिवार समन्वय समितीला माहिती दिली. लंका यांच्याकडील आधारकार्डवरून त्यांच्या मूळ गाव समजले. समितीच्या महिला सदस्यांनी संवाद साधण्यासाठी एका व्यक्तीला आणले.

पोलिस उपनिरीक्षक राम घोरपडे, पोलिस हवालदार पद्‌मा, कॉन्स्टेबल गवारे, गावित, गवळी, पाडवी व गुन्हे शोध पथकाचे सहाय्यक उपनिरीक्षक अशोक भाकड, कॉन्स्टेबल राकेश शिंदे, भरत देशमुख व पोलिसमित्र समितीच्या पदाधिकारी रोहिणी कुमावत, भारती माळी, सविता सिंग यांनी परिस्थिती समजून घेतली.

वृद्धेला आंध्र प्रदेशातील शहने येथे पोचविले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी पोलिसमित्र समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार केला.

या वेळी समितीचे भारती माळी, सविता सिंग, अनिता सोनवणे, सुनीता जाधव, मनीषा खंडीझोड, दीप्ती परदेशी, सुनील परदेशी, प्रकाश बर्वे, जयंत देशमुख आदी उपस्थित होते.