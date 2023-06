Nashik Crime : दुध व्यावसायिकाला मारहाण करून लुटले; तिघांविरोधात गुन्हा, एकाला अटक

Nashik Crime : शिवाजीनगर परिसरातील असलेल्या दूध डेअरी व्यावसायिक व त्यांच्या वाहनचालकास तिघा संशयितांनी संगनमत करून मारहाण केली.

तसेच, दूध व्यावसायिकालाही मारहाण करीत दुखापत केली आणि त्यांच्याकडील ५० हजार रुपये हिसकावून घेतले. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Milk businessman beaten up and robbed Crime against three one arrested Nashik Crime)

सौरभ यादव (रा. शिवाजीनगर, सातपूर), सुजित (पूर्ण नाव नाही) व एक अनोळखी संशयिताने सदरील कृत्य केले. याप्रकरणी सौरभ यादव यास अटक करण्यात आली आहे. दिलीप नरहरी तांबे (रा. सद्‌गुरु कृपा रोहाऊस, शिवाजीनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांची धर्माजी कॉलनी बसथांब्याजवळ दूध डेअरी आहे.

गेल्या सोमवारी (ता. १२) रात्री पावणे नऊच्या सुमारास तिघा संशयितांनी संगनमत करून तांबे यांच्या मालकीच्या असलेल्या छोटा हत्ती वाहनावरील चालक अनिल बोडके यांना शिवीगाळ, दमदाटी करीत मारहाण केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्याचा जाब तांबे यांनी विचारला असता, संशयितांनी त्यांनाही शिवीगाळ व मारहाण केली. यावेळी संशयितांनी दुधाच्या कॅनचे झाकण त्यांना मारून दुखापत केली. तसेच त्यांच्याकडील ५० हजार रुपयांची रोकड बळजबरीने हिसकावून घेतली.

याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक निरीक्षक गणेश शिंदे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. याप्रकरणी सौरभ यादव यास अटक करण्यात आली आहे.