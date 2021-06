मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरातील यंत्रमाग व्यवसाय सातत्याने विविध संकटांना तोंड देत तग धरून आहे. सुताचे वाढलेले दर, तयार कपड्याला कमी झालेली मागणी यामुळे यंत्रमाग व्यावसायिकांना मोठ्या नुकसानीला सामारे जावे लागत आहे. त्यामुळे येथील व्यावसायिकांनी मंगळवार (ता. २२)पासून कारखाने बेमुदत बंद ठेवले आहेत. शहरातील जवळपास ९० टक्के यंत्रमागांचा खडखडाट बंद होता. काही कारखान्यांमध्ये राहिलेले किरकोळ स्वरूपाचे काम सुरू होते. यंत्रमाग बंद झाल्याने कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. (millions of rupees have been lost due to closure of looms due to corona in malegaon)



शहरातील यंत्रमाग व्यवसायाला कोरोनामुळे दोन वर्षांपासून फटका बसत आहे. ऐन लग्नसोहळ्यांमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या वाढली. बाजारपेठा बंद असल्याने तयार माल गुदामात पडून राहिला. त्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. रमजाननंतर येथील बहुतांश यंत्रमाग चार ते पाच दिवस सुरू होते. यंत्रमागधारकांनी शासनाकडे सहा महिन्यांचे वीजबिल माफ करावे, अनुदानासाठी ऑनलाइन नोंदणीची अट रद्द करावी, सुताचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सट्टेबाजारी रोखावी आदी मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला. मात्र या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने व्यावसायिकांनी यंत्रमाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यंत्रमाग बंदच्या निर्णयाला येथील यंत्रमागधारकांच्या सर्व संघटनांचा पाठिंबा आहे. विद्यमान परिस्थितीत बेमुदत बंदशिवाय पर्याय नसल्याचे व्यावसायिकांचे मत आहे. बंदच्या निर्णयामुळे येथील अडीच लाख यंत्रमागांचा खडखडाट मंदावला. लाखो कामगार बेरोजगार झाले. येथील कामकारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न लक्षात घेता राज्य व केंद्र सरकारने यंत्रमाग व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

