Chhagan Bhujbal: वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन स्तवर विशेष निधी व क्रॉप कव्हर योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी (ता. ३०) येथे दिली.

येवला तालुक्यातील कातरणी, सोमठाण देश व निफाड तालुक्यातील वेळापूर, पिंपळगाव नजिक, वनसगावात वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची पाहणी मंत्री भुजबळ यांनी केली. (Minister Chhagan Bhujbal statement try for crop cover scheme to help nashik news)

त्यावेळी ते बोलत होते. प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे व हेमांगी पाटील, तहसीलदार आबा महाजन व शरद घोरपडे, तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड व सुधाकर पवार व अधिकारी उपस्थित होते.

अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने करावेत. यात एकही बाधित शेतकरी सुटता कामा नये. बाधित शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शालेय शिक्षण फी माफीबाबतही योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे. बाधित क्षेत्राचा विचार करता पीकविम्याबाबत शासन स्तरावरून प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. श्री. भुजबळ अवकाळीग्रस्त शेतीची पाहणी करीत असताना, महिला शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर झाले.

‘धीर धरा, खचून जाऊन नका’, ‘सरकार आपल्यासोबत असून, शासनातर्फे जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल’, असा विश्वास देत त्यांना भुजबळ यांनी धीर दिला. त्यांनी नुकसानग्रस्त द्राक्ष घड व कांद्याची पाहणी केली. राष्ट्रवादीसह समता परिषदेचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

ही वेळ लोकांचे अश्रू पुसण्याची

अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू असताना, ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर त्यांना धीर देऊन त्यांचे अश्रू पुसण्याची वेळ आहे. सर्वच पक्षांनी राजकारण न करता एकत्र येऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना शासनाकडून जास्तीत जास्त मदत मिळावी, यासाठी अधिकाऱ्यांसमवेत सत्य परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आपण पाहणी केली आहे. राजकारण करणारे राजकारण करतात. ज्यांनी विरोध दर्शविण्याचा प्रयत्न केला, त्यातील काही लोक त्या गावातील नव्हते.

त्यामुळे त्यांचा होणारा विरोध राजकीय असून, आमदारकीची स्वप्न पाहणारे यात होते, त्यांना आरक्षणाशी देणेघेणे नाही, असे भुजबळ म्हणाले. मोजकेच लोक आंदोलन करीत होते. हजारो लोक दौऱ्यात सहभागी होते, असे सांगताना काळे झेंडे आम्हाला कायमच दाखविले जातात. त्यात विशेष काही नाही. त्याकडे न बघता शेतकऱ्यांचे दुःख पुढे आणले पाहिजे, असेही भुजबळ म्हणाले.