Nashik Crime: अल्पवयीन मुलीने दिला बाळाला जन्म; अज्ञात व्यक्ती वर गुन्हा दाखल

Nashik Crime : चुंचाळे परिसरातील अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिला आहे. या प्रकरणी अंबड पोलिसांत बलात्कार व पोस्कोचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (Minor girl gives birth to baby case registered against an unknown person Nashik Crime)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

संबंधित अल्पवयीन मुलीच्या पोटात दुखत असल्याने तीच्या आईने रविवारी (ता. १८) तिला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथे या मुलीने बाळाला जन्म दिला. त्यानंतर त्या मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात व्यक्तीविरूद्ध बलात्कार व पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.

मोल मजूरी करून चरितार्थ चालविणारे हे कुटुंब एक वर्षापूर्वीच चुंचाळे भागात राहायला आलेले आहे. अंबड औद्योगिक वसाहतीतील पोलिस चौकीचे निरीक्षक राजू पाचोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरु आहे.