Nashik Crime: अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार

Nashik Crime : कांद्याचा मळापैकी माल्याआंबा (ता. बागलाण) येथील संशयित आरोपी दादा पंडित गायकवाड याने अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याने पीडित मुलीने संशयित आरोपी गायकवाड याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली असता, पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. (minor girl raped by luring her into marriage Nashik Crime)

गायकवाड याने मुल्हेर येथील अल्पवयीन मुलीला (वय १४) लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केले होते. पीडित मुलीने मुल्हेर येथील औटपोस्ट पोलिस उपनिरीक्षक संजय वाघमारे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित संशयित फरारी आरोपी गायकवाड (वय २०) यास ताब्यात घेऊन मालेगाव येथील न्यायालयात हजर केले असता, त्यास तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

उपनिरीक्षक वाघमारे, पोलिस नाईक योगेश क्षीरसागर, हवालदार शरद भगरे, जितू पवार, रवींद्र कोकणी पुढील तपास करीत आहेत.