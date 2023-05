Nashik Crime: कामाच्या शोधात गेलेल्या अल्पवयीन मुलीला गुंगीचे औषध पाजून बलात्कार; तिघींचा विनयभंग

Nashik Crime : शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या योग वेलनेस स्पा सेंटरमध्ये एका अल्पवयीन पीडितेला गुंगीचे औषध पाजून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याच प्रकार उघडकीस आला आहे. तर, शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तीन महिलांचा विनयभंग झाल्याच्या घटना घडल्या. (minor girl who looking for work raped after being drugged other three molested Nashik Crime)

टिळकवाडी सिग्नलजवळ असलेल्या वेलनेस स्पा सेंटरमध्ये अल्पवयीन मुलीला गुंगीचे औषध पाजून तिच्यावर दोघांनी बलात्कार केला. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात परेश सुराणा दांपत्य व अनोळखी इसम या तिघांविरुद्ध पोक्सोसह बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अल्पवयीन पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये कामाच्या शोधात असलेल्या या पीडितेला १ मार्च २०२३ रोजी टिळकवाडी सिग्नल परिसरात योगा वेलनेस स्पा येथे कामासाठी मुली पाहिजे असल्याचे फलक दिसला.

तिने त्यासाठी गेली असता संशयित खुशबू सुराणा हिने साफसफाईचे काम असल्याचे सांगत २ मार्चला ती कामासाठी स्पामध्ये गेली असता, त्यावेळी संशयित खुशबू हिने ज्युस पिण्यासाठी दिले. त्यामध्ये गुंगीचे औषध असल्याने जरावेळातच पीडिता बेशुद्‌ध झाली.

शुद्धीवर आली त्यावेळी एका रुममध्ये ती नग्न अवस्थेत होती. संशयित खुशबू हिने तिचा मोबाईलमध्ये व्हिडिओ दाखवून तिला व्हायरल करण्याची धमकी देत जे सांगेल तसे करावे लागेल अशी धमकी दिली.

त्यानंतर अज्ञात इसमाने तिच्यावर बळजबरीने बलात्कार केला. सदरची घटना भितीपोटी तिने घरी दडवून ठेवली. अखेरिस गेल्या १७ मे रोजी आईला घडलेली घटना सांगितल्यानंतर त्यांनी सरकारवाडा पोलिसात धाव घेत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विनयभंगप्रकरणी गुन्हा

पीडितेला वारंवार फोन करून शिवीगाळ व अश्लील कृत्य केल्याप्रकरणी राहुल पाटील या संशयितांविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फिर्यादीनुसार, रविवारी (ता. २१) संशयितांनी पीडितेला फोन करून शिवीगाळ केली तसेच स्त्री मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विनयभंग करणाऱ्यास अटक

पीडितेला गाठून लग्न करण्यासाठी म्हणत अश्लील कृत्य करणाऱ्यास गंगापूर पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. नीलेश श्रीरंग चव्हाण (३०, रा. शिवाजीनगर, सातपूर) असे संशतियाचे नाव असून त्याच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कामाचे आमिष दाखवून विनयभंग

पीडितेला कामावर लावून देण्याच्या बहाण्याने तिचा विनयभंग केल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात संशतिय शिंदे (पूर्ण नाव नाही) याच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरचा प्रकार १० मार्च ते ९ मे यादरम्यान घडला आहे.