Nashik News : छत्रपती संभाजी महाराज महामार्गावर मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अपघातानंतर अपघातप्रवण क्षेत्रातील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

मात्र, अद्यापही आठ क्षेत्रातील अतिक्रमणे न हटविली गेल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महापालिकेच्या नगररचना विभाग व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जात आहे. (mirchi hotel accident in October last year Eknath Shinde instructions to immediately remove encroachments in accident prone areas nashik)

छत्रपती संभाजी महाराज मार्गावरील हॉटेल मिरची जवळच्या चौकात ८ ऑक्टोबर २०२२ ला भीषण अपघात होऊन यात १२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता.

घटनेची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने दखल घेत अपघातप्रवण क्षेत्रातील अर्थात अपघातांच्या ब्लॅक स्पॉटवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच अपघातप्रवण क्षेत्रात सुविधा पुरविण्याच्यादेखील सूचना देण्यात आल्या.

महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन विभाग यांची संयुक्त बैठक होऊन अपघातप्रवण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्याअनुषंगाने सर्वेक्षणात २६ अपघातप्रवण क्षेत्र आढळले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अपघातप्रवण क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सुरवातीला प्रयत्न झाले. मात्र परिस्थिती अद्यापही ‘जैसे थे’ आहे. पहिल्या टप्प्यात हॉटेल मिरची चौकातील अतिक्रमणे महापालिकेकडून हटविण्यात आली.

त्यानंतर मात्र ठोस अशी कारवाई झाली नाही. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने रेखांकन करणे आवश्यक आहे. तसे रेखांकन अद्यापही झालेले नाही. जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांच्या कालावधीत पाच वेळा नगररचना विभागाला अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून स्मरणपत्रे देण्यात आली.

मात्र, अद्यापही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे अपघातप्रवण क्षेत्रासंदर्भातील महापालिकेच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.