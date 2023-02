Nashik Fraud Crime : IHSDP योजनेत 22 कोटींचा गैरव्यवहार; माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार पाटील यांचा आरोप

मालेगाव (जि. नाशिक) : महापालिकेच्या म्हाळदे व सायने शिवारातील केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास (आयएचएसडीपी) योजनेतील कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेल्याची स्थिती आहे.

या योजनेतील अकरा हजाराहून अधिक घरकुल झाल्यानंतरही शहरवासिय या योजनेचा लाभ घेण्यास तयार नाहीत. योजनेत असंख्य त्रुटी असून, मनपा अधिकाऱ्यांनी व ठेकेदाराने संगनमताने सुमारे २२ कोटींचा गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार पाटील यांनी केला आहे.

या अपहारातील रक्कम शासन व मनपाचे पैसे व्याजासह वसूल होवून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (Misappropriation of 22 crores in IHSDP scheme Allegation of right to information activist Tushar Patil Nashik Fraud Crime)

श्री. पाटील यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, लाचलुचपत विभागाचे महासंचालक, नगरविकासचे प्रधान सचिव आदींना या मागणीचे निवेदन पाठविले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, पंधे इन्फ्राला २००९ मध्ये ४३३ कोटी ५६ लाख खर्चाच्या योजनेचा कार्यादेश देण्यात आला.

त्यांना विविध कामांसाठी ॲडव्हान्स देण्यात आला. मात्र बँक गॅरंटी घेण्यात आली नाही. २०१७ नंतर बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण केले नाही. ही योजना कागदोपत्री दाखवून व गैरव्यवहार करुन यात तब्बल २२ कोटी ४७ लाख रुपयांचा अपहार झाला आहे.

मक्तेदाराने मनपाकडे वेगवेगळ्या कामांचे शिर्षक तयार करुन ४६ कोटी रुपये नियमबाह्य मागणी केली आहे. या योजनेच्या मोबेलायझेशन ॲडव्हान्स, स्टील व मटेरियल ॲडव्हान्सच्या चौकशीसाठी उपायुक्त सतीश दिघे यांची नियुक्ती करण्यात आली.

यानंतर शहर अभियंता, उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. संबंधितांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नाही. श्री. दिघे यांच्या अहवालातील मुद्दे गंभीर आहेत. मक्तेदाराला ॲडव्हान्सपोटी दिलेले २२ कोटी ४७ लाख रुपये वसुलीसाठी मनपाकडे कोणताच मार्ग नाही.

याबाबत श्री. दिघे यांनी २९ डिसेंबर २०२२ ला आयुक्त तथा प्रशासकांकडे अहवाल दिला आहे. मात्र, आयुक्तांनी कारवाई केलेली नाही. मनपाच्या आर्थिक नुकसानीस व भ्रष्टाचाराला जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल व्हावेत. संबंधितांकडून रक्कम वसूल केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.