Mission Vignaharta : महापालिकेच्या वतीने मिशन विघ्नहर्ता मोहीम राबविली जात आहे. या मोहिमेंतंर्गत पाचव्या व सातव्या दिवशी महापालिकेकडे २ हजार ९२५ गणेशमूर्ती संकलित करण्यात आल्या. (Mission Vignaharta by NMC fifth seventh day 2 thousand 925 Ganesha idols were collected nashik)

पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव साजरा करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने मिशन विघ्नहर्ता मोहीम राबविली जात आहे. या मोहिमे अंतर्गत जलप्रदूषण टाळण्यासाठी महापालिकेने २७ नैसर्गिक व ५४ कृत्रिम तलाव तयार करण्याचे नियोजन केले आहे.

प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून तयार करण्यात आलेल्या गणेश मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जल प्रदूषण होऊ नये व मूर्ती दान करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने नैसर्गिक विसर्जन स्थळाच्या ठिकाणी स्वयंसेवी संस्था पर्यावरण प्रेमी व विविध संघटनांची पथके ठेवण्यात आली आहे.

दरम्यान पाचव्या व सातव्या दिवशी महापालिकेच्या मिशन विघ्नहर्ता मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

शहरात एकूण २ हजार ९२५ गणेश मूर्तींचे संकलन करण्यात आले. १० टन निर्माण देखील जमा करण्यात आले. निर्मल्य पासून खत तयार केले जाणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ.आवेश पलोड यांनी दिली.

मागील वर्षी जवळपास दोन लाख सहा हजार गणेश मूर्ती अखेरच्या दिवसापर्यंत प्राप्त झाल्या होत्या. यावर्षी संकलित करण्यात आलेल्या मूर्ती सुरक्षित ठिकाणी विसर्जित केल्या जाणार आहे.

दरम्यान महापालिकेच्या वतीने घरी गणेश मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी अमोनियम कार्बोनेट पावडरची उपलब्धता करून दिली आहे.

विभागनिहाय संकलित करण्यात आलेल्या मूर्ती

विभाग. संकलित मूर्ती

पंचवटी ७८३

सिडको ३४९

नाशिक रोड ५८

पूर्व २८९

सातपूर ८४३

पश्चिम ६०३