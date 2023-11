Nashik News: दुष्काळी मदतीचे ब्रिटीशकालिन निकष बदला; आमदार चव्हाण यांचे अनिल पाटील यांना साकडे

Nashik News : राज्य शासनाने दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थितीचे ब्रिटीशकालीन निकष तत्काळ बदलावेत. दुष्काळामुळे होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची थकीत वीजबिले माफ त्वरित माफ करावीत, पीककर्जाचे व्याज माफ करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी आग्रही मागणी बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी आज राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे केली.

श्री. चव्हाण यांनी शिष्टमंडळासह राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांची नुकतीच अंमळनेर येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन चर्चा केली. दरम्यान, मंत्री श्री.पाटील यांनी याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी लवकरच चर्चा करणार असल्याचे सांगून शासन शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या पाठीशी आहे, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही असे आश्वासन दिल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले. (MLA Chavan request to Anil Patil to change the British criteria for drought relief nashik news)

चर्चेत बागलाण तालुक्यातील नामपूर, विरगाव, जायखेडा, मुल्हेर व ताहाराबाद या सहा महसूल मंडळांचा दुष्काळसदृश्य यादीत समावेश करताना डांगसौंदाणे व ब्राह्मणगाव ही दोन मोठी मंडळे मात्र वगळण्यात आल्याचे सांगून त्याचदिवशी आपल्याशी संपर्क साधून दुष्काळी परिस्थितीची वस्तुस्थिती मांडली.

त्यानंतर ब्राह्मणगाव व डांगसौंदाणे या महसूल मंडळांचा समावेश त्यात करण्यात आल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले,‘ शासनाने दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची थकीत वीजबिले माफ करावीत आणि पीककर्जाचे व्याज माफ करून दिलासा द्यावा अशी आग्रही मागणीही शेतकरी करीत आहेत. शासनाने अनेक तालुके दुष्काळी व दुष्काळसदृश जाहीर करताना ब्रिटीशकाळात लागू झालेल्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. अनेक क्षेत्रात शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला असला तरी महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची ब्रिटिशकालीन जुनीच पद्धत आजही प्रचलित असल्याने पीडित जनता व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना वेळेवर दिलासा मिळत नाही किंवा ते शासकीय मदतीपासून वंचितही राहतात.

दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहे. यंदाचा भीषण दुष्काळ अनुभवल्यानंतर राज्य शासनाने त्याचा वापर करायलाच हवा होता. मात्र तो झालेला नाही.

दुष्काळ आहे की नाही एवढेच...

गेल्या काही वर्षात सातत्याने गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून त्याचा आर्थिकस्तर खालावला आहे. दुष्काळी व दुष्काळसदृश परिस्थितीमधील निकषात तातडीने बदल करावेत अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. राज्यात तलाठी, सरपंच, सर्कल इन्स्पेक्टर यांच्याकडून शेतीच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन होते. या पद्धतींमध्ये पीक तयार होईपर्यंत दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी थांबावे लागते.

शिवाय दुष्काळ आहे की नाही एवढेच त्यात ठरते. दुष्काळाची तीव्रता, त्याचे टप्पे इत्यादीबाबत काहीच माहिती मिळत नाही आणि त्यामुळे नियोजनाच्या दृष्टीने त्याचा फारसा फायदा होत नाही. त्यातुलनेत कर्नाटकात मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असून त्यांनी रिमोट सेन्सगनचा वापर केल्याने पाऊस, पाण्याचा साठा, शेती, इत्यादीची माहिती तात्काळ उपलब्ध होते.

आणेवारी, पैसेवारी रद्द करा

केंद्र सरकारने २००९ मध्येच आणेवारी आणि पैसेवारी पद्धत बंद करण्याचे निर्देश दिले असताना अजूनही महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये ही पद्धत वापरली जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि निर्देशांक वापरूनच दुष्काळाचे तालुका पातळीवर मूल्यांकन करावे आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणीही श्री.चव्हाण यांनी केली. मंत्री पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजयराज वाघ जिल्हा उपाध्यक्ष ज.ल. पाटील आदी सह शेतकऱ्यांच्या समावेश होता.