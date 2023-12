Nashik News: मालेगाव धर्मांतराच्या प्रयत्नांची चौकशी करून कारवाई व्हावी; आमदार ढिकले यांची मागणी

Nashik News: मालेगाव शहरातील एमएसजी महाविद्यालयात करिअर मार्गदर्शनाच्या एका शैक्षणिक कार्यक्रमात हिंदू विद्यार्थ्यांना हिंदू धर्माबद्दल गैरसमजपर माहिती देत बळजबरीने धर्मांतर घडविण्याच्या प्रकाराबद्दल नाशिक पूर्वचे आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. (MLA Dhikle demanded that Malegaon conversion efforts should be investigated and action should be taken nashik news)