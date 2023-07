Monsoon Session : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत कार्यान्वित करण्यात आलेल्या मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या शिर्डी ते भरविर (इगतपुरी) दरम्यानच्या टप्प्यात तसेच सिन्नर-शिर्डी महामार्गावरील अपघातग्रस्तांना तातडीची उपचार सुविधा मिळण्यासाठी सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ड्रामा केअर सेंटरचा दर्जा देऊन ते विकसित करावे अशी सूचना पदवीधर मतदार संघाचे विधान परिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी केली. (MLA satyajeet Tambe suggestion at monsoon session Give trauma care center to Vavi for comfort of accident victims on Samriddhi nashik)

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार श्री. तांबे यांनी समृद्धी महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांकडे लक्ष वेधले. सिन्नर ते इगतपुरी दरम्यान दुसरा टप्पा कार्यान्वित झाल्यानंतर या टप्प्यात समृद्धी महामार्गावर अपघातांची संख्या लक्षणीय वाढली असल्याचे आमदार श्री. तांबे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या टप्प्यात समृद्धी महामार्ग हा सिन्नर तालुक्यातील वावी गावाचा जवळून जातो. याशिवाय पूर्वीच्या सिन्नर-शिर्डी महामार्गाचे देखील चौपदरीकरण झाले आहे. मुंबईकडून शिर्डीला जाणारी वाहतूक या महामार्गांवरून सुरू असते.

समृद्धीसह सिन्नर-शिर्डी महामार्गापासून अवघ्या पाचशे मीटर अंतरावर वावी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. या केंद्राचा दर्जा वाढवून तेथे ड्रामा केअर सेंटर उभारल्यास महामार्गावरील अपघातग्रस्तांना तातडीची उपचार सुविधा मिळू शकेल अशी सूचना आमदार तांबे यांनी केली.